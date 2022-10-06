Політика

17:21 06.10.2022

Порошенко: Росія зруйнувала механізм безпеки ООН, потрібна повна ізоляція Кремля

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Порошенко: Росія зруйнувала механізм безпеки ООН, потрібна повна ізоляція Кремля

Дії Росії зруйнували післявоєнний механізм світової безпеки, і Рада безпеки ООН на сьогодні не здатна стримати агресора, заявив п'ятий президент України Петро Порошенко під час дискусії на Конференції Консервативної партії Великої Британії у Бірмінгемі.

"Росія зруйнувала механізм, заснований на Раді безпеки ООН. І війна в Україні - лише доказ того, що цього вже немає. Нам не потрібна така Рада безпеки ООН, забудьте про це. Ми маємо об'єднатися, щоб змінити ООН. Можливо, вивчити досвід Ліги Націй у 1939 році, коли Радянський Союз був виключений після агресії проти Фінляндії. Але нам потрібний ефективний глобальний механізм безпеки", - заявив Порошенко, повідомляє пресслужба партії "Європейська солідарність".

Він наголосив, що ООН потребує реформування, мають бути створені нові правила для Ради безпеки, а також необхідне виключення РФ із ООН.

"Наша перемога безальтернативна, ми маємо перемогти - ми і весь світ маємо виграти в одного божевільного маніяка Путіна. Він неадекватний. Ось чому нам потрібна підтримка всього світу, нам потрібна єдність і солідарність. Солідарність із Україною та єдність між нами всіма для депутінізації світу в найкоротші терміни", - резюмував Порошенко.

Теги: #рф #порошенко #оон

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