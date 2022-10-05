Політика

12:28 05.10.2022

Голова Європарламенту: Жодні бутафорські референдуми ніколи не змінять того, що Донецьк, Херсон, Луганськ, Запоріжжя та Крим є і залишаться частиною України

1 хв читати
Голова Європарламенту: Жодні бутафорські референдуми ніколи не змінять того, що Донецьк, Херсон, Луганськ, Запоріжжя та Крим є і залишаться частиною України

Жодні бутафорські референдуми ніколи не змінять того, що Донецьк, Херсон, Луганськ і Запоріжжя, як і Крим, є і залишаться частиною незалежної та суверенної України, заявила голова Європейського парламенту Роберта Мецола.

"30 вересня, після того, як Росія влаштувала серію бутафорських референдумів, вона незаконно анексувала окуповані території України, що є кричущим порушенням суверенітету, територіальної цілісності України та міжнародного права. Від імені Європейського парламенту дозвольте мені повторити: Донецьк, Херсон, Луганськ і Запоріжжя, як і Крим, є і залишаться частиною незалежної та суверенної України. Жодні бутафорські референдуми ніколи цього не змінять", - сказала Мецола на пленарному засіданні Європарламенту в середу.

 

Теги: #єс #мецола

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:38 05.10.2022
Восьмий пакет санкцій ЄС проти РФ передбачає обмеження цін на нафту, нові заборони на імпорт і експорт на 7 млрд євро - постпред Литви в ЄС

Восьмий пакет санкцій ЄС проти РФ передбачає обмеження цін на нафту, нові заборони на імпорт і експорт на 7 млрд євро - постпред Литви в ЄС

21:40 03.10.2022
ЄС має намір навчити до 15 тисяч українських солдатів найближчим часом

ЄС має намір навчити до 15 тисяч українських солдатів найближчим часом

17:01 03.10.2022
ЄС та Україна підписали меморандум щодо макрофіну на EUR5 млрд - Домбровскіс

ЄС та Україна підписали меморандум щодо макрофіну на EUR5 млрд - Домбровскіс

12:08 03.10.2022
Абсолютна більшість українців підтримує вступ України до НАТО та ЄС

Абсолютна більшість українців підтримує вступ України до НАТО та ЄС

13:10 02.10.2022
Глави 9 європейських держав закликали західні країни збільшити військову підтримку України

Глави 9 європейських держав закликали західні країни збільшити військову підтримку України

12:22 02.10.2022
Керівники комітетів з європейських справ парламентів країн ЄС закликали посилити ізоляцію РФ - заява

Керівники комітетів з європейських справ парламентів країн ЄС закликали посилити ізоляцію РФ - заява

06:51 30.09.2022
Кулеба: Ми закликаємо ЄС сильніше вдарити по Путіну, щоб зупинити його

Кулеба: Ми закликаємо ЄС сильніше вдарити по Путіну, щоб зупинити його

15:47 29.09.2022
Нові санкції ЄС проти РФ можуть бути затверджені дуже швидко

Нові санкції ЄС проти РФ можуть бути затверджені дуже швидко

07:11 29.09.2022
ЄК запропонувала правила захисту споживачів і стимулювання інновацій у цифрову епоху

ЄК запропонувала правила захисту споживачів і стимулювання інновацій у цифрову епоху

07:04 29.09.2022
Єврокомісія пропонує заборонити імпорт сталевої продукції з РФ, постачання в Росію побутових товарів і напівпровідників

Єврокомісія пропонує заборонити імпорт сталевої продукції з РФ, постачання в Росію побутових товарів і напівпровідників

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський обговорив з Моді продовольчу та ядерну безпеку

ВР вимагатиме від міжнародної спільноти засудити анексію РФ українських територій

Глави 9 європейських держав закликали західні країни збільшити військову підтримку України

Керівники комітетів з європейських справ парламентів країн ЄС закликали посилити ізоляцію РФ - заява

Ізраїль підтримує суверенітет і територіальну цілісність України та не визнає анексії чотирьох областей РФ

ОСТАННЄ

Україна доведе процес вступу до НАТО до переможного кінця - Арахамія

Генсек НАТО Столтенберг отримав заявку України про вступ до Альянсу

МЗС України засуджує запуск КНДР балістичної ракети над Японією, закликає посилити санкційний тиск на Пхеньян

Зеленський обговорив з Моді продовольчу та ядерну безпеку

Порошенко обговорив із главою МЗС Великої Британії санкції проти російських олігархів і нарощування військової допомоги Україні

Нардепи пропонують ВР звернутися до ООН, ЄС, Ради Європи з приводу створення спеціального міжнародного трибуналу

Рада Федерації РФ ратифікувала т.зв. договори про анексію "ДНР", "ЛНР", Запорізької та Херсонської областей України

Кулеба: Ті, хто пропонує Україні відмовитися від своєї землі, не повинні прикривати словом "мир" слова "нехай росіяни вб'ють безневинних українців"

Членство України в НАТО не повинно залучати Альянс до війни – президент Болгарії

ВР вимагатиме від міжнародної спільноти засудити анексію РФ українських територій

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА