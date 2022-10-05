Голова Європарламенту: Жодні бутафорські референдуми ніколи не змінять того, що Донецьк, Херсон, Луганськ, Запоріжжя та Крим є і залишаться частиною України

Жодні бутафорські референдуми ніколи не змінять того, що Донецьк, Херсон, Луганськ і Запоріжжя, як і Крим, є і залишаться частиною незалежної та суверенної України, заявила голова Європейського парламенту Роберта Мецола.

"30 вересня, після того, як Росія влаштувала серію бутафорських референдумів, вона незаконно анексувала окуповані території України, що є кричущим порушенням суверенітету, територіальної цілісності України та міжнародного права. Від імені Європейського парламенту дозвольте мені повторити: Донецьк, Херсон, Луганськ і Запоріжжя, як і Крим, є і залишаться частиною незалежної та суверенної України. Жодні бутафорські референдуми ніколи цього не змінять", - сказала Мецола на пленарному засіданні Європарламенту в середу.