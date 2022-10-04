МЗС України засуджує запуск КНДР балістичної ракети над Японією, закликає посилити санкційний тиск на Пхеньян

Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує запуск КНДР балістичної ракети над територією Японії 4 жовтня, йдеться у заяві МЗС, оприлюдненій у вівторок.

"Запуск ракети — відверто провокаційний та безвідповідальний крок, який підриває регіональну безпеку. Пхеньян укотре грубо порушив відповідні резолюції Ради Безпеки ООН і міжнародне право. Міжнародна спільнота має рішуче відреагувати на провокацію КНДР.

У дипвідомстві зазначають, що Україна висловлює солідарність із державами-партнерами та закликає посилити санкційний тиск на КНДР, а також вжити дієвих заходів для запобігання обходу санкцій.

"Спільними зусиллями маємо змусити режим у Пхеньяні відмовитися від незаконних ядерної та ракетної програм із метою гарантування безпеки у регіоні", - підсумували в МЗС.