Інтерфакс-Україна
Події
17:09 16.09.2025

Ракета, що пошкодила будинок під час атаки дронів РФ у Польщі, ймовірно випущена з польського F-16 – ЗМІ

2 хв читати

"Неідентифікований літаючий об'єкт", уламки якого впали на будинок у Вириках у Люблінському воєводстві, міг бути ракетою, випущеною з польського F-16, яка намагалася збити безпілотник, але мала несправність системи наведення, пише у вівторок газета Rzeczpospolita (Rz).

Як пише видання, польські прокуратура та Міноборони засекретила інформацію стосовного інциденту.

Після огляду, за підтримки експертів, прокуратура Любліна без труднощів ідентифікувала уламки 17 дронів. Однак про те, що впало у Вириках, вона не хоче говорити. "На даний момент об'єкт не ідентифіковано ні як дрон, ні як його уламки", – йдеться у лаконічному повідомленні.

Згідно з висновками Rz, зробленими на основі інформації, отриманої від державних структур, що займаються питаннями національної безпеки, на будинок впала ракета з польського F-16, яка була використана для збиття дрона. Заступник міністра оборони Чезар Томик минулого тижня підтвердив, що було збито три дрони. Місце збиття він не назвав.

"Це була ракета "повітря-повітря" AIM-120 AMRAAM з нашого F-16, яка під час польоту мала несправність системи наведення і не спрацювала. На щастя, вона не озброїлася і не вибухнула, оскільки спрацювали запобіжні заходи детонатора", – вказує одне з джерел видання. "Був російський наліт, польська сторона захищалася", –додає співрозмовник.

Підполковник Мацей Коровай, колишній офіцер військової розвідки, аналітик, що спеціалізується на питаннях безпеки та військової стратегії Білорусі, Росії та України, підкреслює, що це був кінетичний удар. "Не було вибуху, не було вибухової хвилі, що видно на фотографіях зруйнованого будинку", – зазначає він. За інформацією, на будинок впала ракета довжиною близько трьох метрів, вага якої перевищує 150 кг.

Раніше на порталі Rzeczpospolita з'явилося повідомлення, що понад 20, найімовірніше, 23, російських безпілотників було виявлено під час нічного порушення польського повітряного простору, їх збили переважно нідерландські бойові літаки F-35.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомляв про 19 порушень польського повітряного простору і що збиті були чотири російські дрони.

 

Теги: #польща #ракета #бпла

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:00 16.09.2025
Кабмін схвалив проект угоди з Польщею про діяльність BGK в Україні

Кабмін схвалив проект угоди з Польщею про діяльність BGK в Україні

21:44 15.09.2025
Над урядовими будівлями Польщі знищили БпЛА

Над урядовими будівлями Польщі знищили БпЛА

21:20 15.09.2025
Велика Британія відправить свої винищувачі Typhoon до Польщі

Велика Британія відправить свої винищувачі Typhoon до Польщі

01:30 15.09.2025
Каллас: Така безрозсудна ескалація загрожує регіональній безпеці

Каллас: Така безрозсудна ескалація загрожує регіональній безпеці

22:47 14.09.2025
Сікорський: Росія намагалася перевірити НАТО, не розпочинаючи війни – ЗМІ

Сікорський: Росія намагалася перевірити НАТО, не розпочинаючи війни – ЗМІ

14:07 14.09.2025
В Польщі зростає хвиля проросійських настроїв, і роль політиків – зупинити цю хвилю – Туск

В Польщі зростає хвиля проросійських настроїв, і роль політиків – зупинити цю хвилю – Туск

11:03 14.09.2025
Румунські літаки були готові збити безпілотник, що залетів у країну, але він повернувся в Україну – міністр оборони

Румунські літаки були готові збити безпілотник, що залетів у країну, але він повернувся в Україну – міністр оборони

04:33 14.09.2025
Стурбовані російською агресією, поляки масово йдуть на військові навчання - ЗМІ

Стурбовані російською агресією, поляки масово йдуть на військові навчання - ЗМІ

23:26 13.09.2025
США ще збирають дані щодо інциденту з російськими дронами у Польщі – Рубіо

США ще збирають дані щодо інциденту з російськими дронами у Польщі – Рубіо

19:56 13.09.2025
Авіаційні операції в Польщі завершено, системи ППО повертаються до стандартного режиму

Авіаційні операції в Польщі завершено, системи ППО повертаються до стандартного режиму

ВАЖЛИВЕ

В Куп'янську досі лишаються близько 800 жителів, влада закликає їх евакуюватися

Три чверті українців вірять у перемогу за належного постачання зброї та санкцій проти РФ – соцопитування

Логістичний центр "Епіцентр" на Київщині постраждав внаслідок удару дронів

Ракетний удар Запоріжжя: 13 постраждалих, серед яких дві дитини

Над урядовими будівлями Польщі знищили БпЛА

ОСТАННЄ

Делегація міноборони ФРН приїхала в Україну переймати досвід ведення сучасної війни

"Дім Рональда МакДональда" очікує отримати дозвіл на будівництво на території Охматдиту в грудні-2025

Рада погодила утворення Спеціалізованих окружного та апеляційного адмінсудів

МВС: інформація про підвищення штрафів за порушення ПДР – це фейк, жодних змін не відбулося

У лікарні Ужгорода в палаті спалахнула пожежа, загинув пацієнт

Зеленський: поки Росія не відчуватиме своїх сильних втрат вона буде уникати реальної дипломатії та закінчення війни

Викрадених українських дітей утримували на мінімум 210 об'єктах в РФ та на окупованих територіях - HRL

В Куп'янську досі лишаються близько 800 жителів, влада закликає їх евакуюватися

Три чверті українців вірять у перемогу за належного постачання зброї та санкцій проти РФ – соцопитування

В Запоріжжі вже відомо про 20 постраждалих через нічну атаку, серед них четверо дітей

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА