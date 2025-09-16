Ракета, що пошкодила будинок під час атаки дронів РФ у Польщі, ймовірно випущена з польського F-16 – ЗМІ

"Неідентифікований літаючий об'єкт", уламки якого впали на будинок у Вириках у Люблінському воєводстві, міг бути ракетою, випущеною з польського F-16, яка намагалася збити безпілотник, але мала несправність системи наведення, пише у вівторок газета Rzeczpospolita (Rz).

Як пише видання, польські прокуратура та Міноборони засекретила інформацію стосовного інциденту.

Після огляду, за підтримки експертів, прокуратура Любліна без труднощів ідентифікувала уламки 17 дронів. Однак про те, що впало у Вириках, вона не хоче говорити. "На даний момент об'єкт не ідентифіковано ні як дрон, ні як його уламки", – йдеться у лаконічному повідомленні.

Згідно з висновками Rz, зробленими на основі інформації, отриманої від державних структур, що займаються питаннями національної безпеки, на будинок впала ракета з польського F-16, яка була використана для збиття дрона. Заступник міністра оборони Чезар Томик минулого тижня підтвердив, що було збито три дрони. Місце збиття він не назвав.

"Це була ракета "повітря-повітря" AIM-120 AMRAAM з нашого F-16, яка під час польоту мала несправність системи наведення і не спрацювала. На щастя, вона не озброїлася і не вибухнула, оскільки спрацювали запобіжні заходи детонатора", – вказує одне з джерел видання. "Був російський наліт, польська сторона захищалася", –додає співрозмовник.

Підполковник Мацей Коровай, колишній офіцер військової розвідки, аналітик, що спеціалізується на питаннях безпеки та військової стратегії Білорусі, Росії та України, підкреслює, що це був кінетичний удар. "Не було вибуху, не було вибухової хвилі, що видно на фотографіях зруйнованого будинку", – зазначає він. За інформацією, на будинок впала ракета довжиною близько трьох метрів, вага якої перевищує 150 кг.

Раніше на порталі Rzeczpospolita з'явилося повідомлення, що понад 20, найімовірніше, 23, російських безпілотників було виявлено під час нічного порушення польського повітряного простору, їх збили переважно нідерландські бойові літаки F-35.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомляв про 19 порушень польського повітряного простору і що збиті були чотири російські дрони.