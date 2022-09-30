Політика

14:50 30.09.2022

Довибори до Конгресу США за будь-якого результату не вплинуть на підтримку України - Кулеба

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Довибори до Конгресу США за будь-якого результату не вплинуть на підтримку України - Кулеба

Довибори до Конгресу США за будь-якого результату не вплинуть на підтримку України, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Хоч би що там відбувалося, є два чинники - республіканці й демократи об'єктивно об'єднані навколо України. Є крило республіканців, яке "анти", воно існує, але воно не матиме мейнстрим-впливу. Як і в Італії. Усі посипають голову попелом: "Усе, нам усім кінець, Берлусконі, Сальвіні". Усе буде добре, треба дивитися на питання трохи глибше і тонше. Тому з точки зору можливих змін у балансі американської внутрішньої політики я ризиків для України не бачу за результатами виборів до Конгресу", - сказав Кулеба в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, з точки зору внутрішньої політики Америка йому не цікава як міністру закордонних справ України.

На зауваження, що тема неприпустимості ядерної війни буде однією зі стратегій колишнього президента США Дональда Трампа на додаткових виборах, Кулеба зазначив, що "це внутрішньополітична боротьба".

"Опозиція завжди звинувачує владу в тому, що вона все робить неправильно, а потім, стаючи владою, нерідко підтримує політику попередньої влади. Трамп - людина унікальна, і нагадаю, що його ставлення до України вкрай складне, але саме за його президентства вийшла і Кримська декларація Помпео, і перша партія "Джавелінів" приїхала. Політика, особливо в такій країні, як Америка, - це не одна особа, це система, яка веде певну лінію. І Дональд Трамп, будучи президентом, цю систему не поламав, зокрема в питанні України", - розповів він.

Міністр додав, що Україна працює із президентом США Джозефом Байденом і дуже вдячна йому за всю підтримку. Жодна країна у світі не зробила для України більше, ніж Сполучені Штати, це факт, наголосив Кулеба.

"Але я б не розглядав наразі жодних апокаліптичних сценаріїв, тому що в основі нашої підтримки раніше був один елемент - двопартійна підтримка в Конгресі, а зараз ми маємо два елементи - перший, який я назвав, і другий - колосальна підтримка з боку американського народу. Це два гаранти стабільності політики США стосовно України", - упевнений глава українського зовнішньополітичного відомства.

Водночас Кулеба заявив, що не бачить нині лідера у світі, який міг би зламати президента України і змусити його щось робити наперекір інтересам України.

"Крім того, навіть якщо завтра хтось зателефонує і скаже президентові Зеленському сідати за стіл переговорів і домовлятися про щось невигідне для України, він цього не зробить. Я не бачу зараз лідера у світі, який здатний був би зламати президента України та змусити його щось робити наперекір інтересам України. Я спокійний", - додав міністр.

Теги: #конгрес_сша

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