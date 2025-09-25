Інтерфакс-Україна
14:06 25.09.2025

Зеленський обговорив із делегацією Конгресу США ситуацію на фронті та ППО

На полях Генеральної Асамблеї ООН президент України Володимир Зеленський зустрівся з двопалатною та двопартійною делегацією Конгресу США, з якими обговорив ситуацію на фронті, а також зміцнення української ППО.

“Україна дуже вдячна за двопартійну підтримку протягом усіх цих років. Вдячні американському народові, вдячні президентові. Це дуже важливо для українців. І зустріч із двопалатною та двопартійною делегацією Конгресу США – Крісом Кунсом, Марком Келлі, Річардом Блюменталем, Джо Вілсоном, Грегорі Міксом і Йонг Кім – укотре демонструє незмінність двопалатної та двопартійної підтримки України з боку США”, - написав Зеленський у телеграм-каналі у четвер.

Під час зустрічі обговорили ситуацію на фронті, необхідну зброю для захисту.

“І передусім це ППО та надійний щит над Україною, підтримка нашої резолюції, яка засуджує викрадення та депортацію дітей, важливість посилення санкцій проти Росії, використання заморожених активів та подальший розвиток співпраці із США”, - повідомив президент. 

Теги: #конгрес_сша #зеленський #сша

