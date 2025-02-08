Інтерфакс-Україна
Події
18:10 08.02.2025

У Конгресі США запропонували збільшити бюджет Пентагону

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У Конгресі США запропонували збільшити бюджет Пентагону

Бюджетний комітет Конгресу США ініціював збільшення бюджету Пентагону на $150 млрд.

Наразі бюджет американського оборонного відомства вже становить близько $900 млрд.

У запропонованому законопроєкті зазначено, що ці додаткові кошти потрібні для підтримання бойової готовності, нарощування сил ВМС, а також модернізації ядерних систем і створення інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони США, з ініціативою якої виступив президент Дональд Трампа, назвавши її «Залізним куполом для Америки».

Теги: #пентагон #конгрес_сша #бюджет

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