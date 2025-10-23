Інтерфакс-Україна
18:17 23.10.2025

Конгрес США розглядає двопартійний законопроєкт "Про стратегічне партнерство на східному фланзі" – посол

Фото: Unsplash

Конгрес США розглядає двопартійний законопроєкт "Про стратегічне партнерство на східному фланзі", який визначає пріоритети американської політики безпеки для дев’яти країн-членів НАТО, а також України, як "передову лінію безпеки США та НАТО", повідомляє посол України у США Ольга Стефанішина.

"Палата представників Конгресу США розглядає двопартійний законопроєкт H.R.5793 "Про стратегічне партнерство на східному фланзі", який визначає пріоритети американської політики безпеки для дев’яти країн-членів НАТО, включаючи Польщу, Румунію та країни Балтії… Україна отримує особливе місце в документі: преамбула визначає нашу країну як передову лінію безпеки США та НАТО", - написала вона у телеграм у четвер.

Як зазначила Стефанішина, законопроєкт передбачає пріоритетний доступ союзників східного флангу до ключових американських програм військової допомоги, включаючи Foreign Military Financing та постачання надлишкового оборонного обладнання.

Також серед політичних цілей законопроекту — надання Україні необхідної допомоги у сфері безпеки для стримування російської агресії, яка може загрожувати союзникам по НАТО.

Глава української дипломатичної місії зазначає, що цей законопроєкт - "дзеркальна" версія аналогічного законопроєкту S.2914, поданого у вересні до Сенату.

