Комітет Конгресу США схвалив проєкт оборонного бюджету без пакету допомоги Україні на $300 млн – ЗМІ

Комітет з питань асигнувань Палати представників Конгресу США ухвалив у п'ятницю свою версію законопроекту про видатки на оборону на 2026 фінансовий рік без поправки про додаткову допомогу Україні на $300 млн, повідомляє Breaking Defense.

Згідно з версією Комітету з питань асигнувань, розмір оборонного бюджету становить $832 млрд, що відповідає рівню бюджету на 2025 фінансовий рік, встановленому Управлінням з питань управління та бюджету, яке має намір використати кошти з ще не ухваленого законопроекту про узгодження, щоб довести оборонний бюджет до $1 трлн.

"Законодавці більше години обговорювали поправку, яка передбачала виділення додаткових $300 мільйонів на безпекову допомогу Україні. Ця поправка, запропонована представницею Демократичної партії від штату Огайо Марсі Каптур, була відхилена в результаті голосування", - інформує видання.

За інформацією видання, додавання фінансування для України може "в кінцевому підсумку зірвати законопроект про оборону, оскільки це змусить деяких республіканців виступити проти нього".

Комітет проголосував 36-27 за направлення своєї пропозиції щодо фінансування на розгляд Палати представників.