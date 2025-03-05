УЗАГАЛЬНЕННЯ: Трамп у Конгресі повідомив про готовність України підписати угоду, почати мирні переговори і подякував Зеленському

Довгоочікуваний виступ президента США Дональда Трампа відбувся у Конгресі США у вівторок ввечері за Вашингтонським і в ніч на середу за київським часом.

Очікувалося, що голова держави, зокрема, оголосить під час промови про підписання угоди по копалинах з Україною після того як її заплановане підписання було скасоване під час візиту президента України Володимира Зеленського.

Також виступу передувало введення мит на продукцію з Канади, Мексики та Китаю, а також дзеркальні заходи відповідних країн. Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, коментуючи введення США 25%-них митних зборів практично на весь імпорт із Канади, назвав ці дії "початком торговельної війни". В свою чергу, Канада запровадила імпортне мито в розмірі 25% на вироблену в США продукцію загальною вартістю $155 млрд.

ПОЧАТОК ВИСТУПУ

Спочатку глава держави тривалий час перераховував свої рішення у перші тижні на посаді голови держави, включаючи замороження програм міжнародної підтримки та вихід з міжнародних організацій. Час від часу він критикував свого попередника на президентській посаді Джозефа Байдена.

Пізніше він перераховував свої подальші плани та наслідки, до яких вони мають привести, здебільшого у сфері дерегуляції, мит і нелегальної міграції, при цьому відзначив роботу голови Департаменту ефективності уряду США (DOGE) Ілона Маска, який також був у залі.

Слова президента кілька разів на хвилину зустрічали тривалими оваціями представники Республіканської партії, при цьому вони вставали з місць, аплодували, час від часу свистіли та скандували "U.S.A" та "Трамп".

Натомість представники Демократичної партії залишалися на місцях, не проявляючи емоцій, іноді піднімаючи з місця траблички з написами "Неправда". На самому початку виступу демократа Ола Гріна (Al Green) вивели з зали після того, як той спробував перебити Трампа словами про те, що той "не має мандату відрізати медичне обслуговування бідних людей".

У частини з демократів на одязі виднілися аксесуари на підтримку України, зокрема брошки у вигляді схрещених прапорів США та України. У деяких республіканців і в самого Трампа на одязі - брошки у вигляді прапорів США.

РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКА ВІЙНА ТА ПІДПИСАННЯ УГОДИ З УКРАЇНОЮ

Дійшовши до теми російсько-української війни Трамп заявив, що отримав сигнали від РФ про їх начебто готовність до миру.

"Ми мали серйозні розмови з росіянами, ми отримали серйозні сигнали, що вони готові до миру. Хіба це не краса?", – сказав президент США.

Також він повідомив, що отримав від президента України повідомлення про готовність до переговорів що до мирного врегулювання війни з РФ.

"Сьогодні я отримав важливий лист від президента Зеленського… Лист, який каже, що Україна готова сісти за стіл переговорів якнайшвидше, щоби досягти довготривалого миру… що його команда готова працювати під сильним лідерством президента Трампа", - сказав голова держави.

Трамп також наголосив, що Зеленський виказав вдячність США за надану допомогу та готовий до підписання угоди по рідкоземельним мінералам "в будь-який зручний" для США момент. "Я вдячний йому за цей лист", - додав він.

При цьому президент США зауважив, що "сотні мільярдів доларів" були витрачені США на війну в Україні без всяких задатків. "Хочете щоб це продовжувалося іще 5 років?", - запитав він у присутніх.

Також Трамп звинуватив країни Європи у тому, що вони закуповували енергоносії в РФ одночасно з допомогою Україні. "Європа витратила більше грошей, купуючи російську нафту та газ, ніж на оборону України", - сказав він.

КОМЕНТАР ПОСЛА ПРО "ЛИСТ ЗЕЛЕНСЬКОГО"

Пізніше посол України в США Оксана Маркарова пояснила, що у зверненні до нації президента США Дональда Трампа йшлося про допис президента України Володимира Зеленського в соцмережі Х, про текст з якого він сказав як про начебто отриманий від нього лист.

"У дуже складній ситуації все ж рухаємося вперед, розбудовуємо стосунки та просуваємо наші пріоритети. Допис нашого Президента Володимира Зеленського зачитав у своєму Зверненні до Нації Президент Дональд Трамп і сказав: Я ціную, що він написав цей лист", - написала Маркарова у Фейсбук в середу.

Перед тим, 4 березня, в Х з'явився допис Зеленського, в якому йдеться про готовність працювати "під сильним лідерством президента Трампа, щоб досягти тривалого миру". "Ніхто з нас не хоче нескінченної війни. Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити надійний мир. Ніхто не хоче миру більше, ніж українці. Ми з моєю командою готові працювати під сильним лідерством президента Трампа, щоб досягти тривалого миру", - написав президент України.

НАМІРИ ЩОДО ПАНАМСЬКОГО КАНАЛУ

Під час виступу на спільному засіданні Конгресу Трамп знов оголосив про свої плани "повернути контроль" США над Панамським каналом, уточнивши, що мова, зокрема, йдеться про викуп портів біля нього.

"Моя адміністрація отримає назад Панамський канал, і ми вже почали це робити. Сьогодні велика американська компанія оголосила про намір викупити обидва порти у Панамському каналі", - сказав президент.

Трамп додав, що Панамський канал був побудований "американцями для американців", а не для будь-кого іншого, та наголосив, що США понесли витратили великі гроші та понесли великі втрати при його будівництві, але користуватися їм може "будь хто".

"Ми не віддали його Китаю, ми віддали його Панамі, і ми відберемо його назад", - заявив Трамп.

НАМІРИ ЩОДО ГРЕНЛАНДІЇ

Він також заявив, що США підтримають право на самовизначення населення Гренландії і готові прийняти острів до складу США, якщо це підтримає його населення.

"Я маю повідомлення для усіх чудових людей в Гренландії. Ми підтримаємо ваше право визначатися і якщо ви так вирішите, ми відкриті для Гренландії, яка може стати частиною Сполучених Штатів Америки. Нам потрібно це для світової безпеки і, я гадаю, ми тим чи іншим чином отримаємо її", - сказав Трамп.

"Ми забезпечимо вам безпеку, зробимо вас багатими, зробимо вам таку Гренландію, про яку ви й не мріяли", - додав американський президент, адресуючись до гренландців.

ДЗЕРКАЛЬНІ МИТА ТА ДЕПОРТАЦІЯ МІГРАНТІВ

Коментуючи введення дзеркальних мит з Мексикою та Канадою, Трамп сказав: "Будуть невеликі занепокоєння. Але ми з цим згодні. Це буде небагато. І подивіться, куди нас привів Байден".

Також він звітував про масову депортацію нелегальних мігрантів з країни та боротьбою з організованою злочинністю, згадавши про замордованих дітей. "Я надіслав Конгресу детальний запит на фінансування, де точно описано, як ми усунемо ці загрози, захистимо нашу батьківщину та завершимо найбільшу операцію з депортації в американській історії", - сказав Трамп.

ДЕРЖБОРГ США ТА "ЗОЛОТІ КАРТКИ"

Гроші, отримані від продажу заможним іноземцям "золотих карток", дадуть змогу скоротити держборг США, впевнений президент США. "Вони мають намір заплатити багато грошей, і на ці гроші ми збираємося скоротити наш борг", - сказав Трамп під час звернення до Конгресу.

На його думку, завдяки продажу "золотих карток", що дають можливість жити в США й отримати в майбутньому американське громадянство, вдасться залучити "блискучих, працьовитих людей, які створюватимуть робочі місця".

"Це схоже на ґрінкард, але краще і більш просунуто", - зазначив Трамп, говорячи про "золоту картку".

Раніше Трамп заявляв, що США продаватимуть за $5 млн так звані "золоті картки", які дадуть право іноземцям жити і працювати в країні. Планується, що продаж карток почнеться найближчим часом.

ГАЗОПРОВІД НА АЛЯСЦІ ТА КОЛОНІЗАЦІЯ МАРСУ

Президент США також повідомив, що США працюють на Алясці над будівництвом одного з найбільших газопроводів. За його словами, це буде найбільший газопровід у світі, на який буде витрачено трильйони доларів.

"Японія, Південна Корея та інші країни хочуть стати нашими партнерами... Це буде насправді грандіозно", - зазначив американський лідер.

Також президент США під час виступу в Конгресі пообіцяв вивести людство на Марс і поза його межі.

"Ми поведемо людство під американським прапором. На Марс. І навіть поза його межі", - сказав Трамп, звертаючись до Конгресу.