Інтерфакс-Україна
Події
09:59 03.10.2025

Виступ російської співачки Нетребко в Румунії скасовано – МЗС

1 хв читати

Завдяки зусиллям посольства України в Румунії та активістів було скасовано виступ російської оперної співачки Анни Нетребко у Клуж-Напоці, повідомляє Міністерство закордонних справ України.

"6 жовтня було заплановано її концерт разом з Трансільванським філармонічним оркестром, а також присвоєння Анні Нетребко звання Почесного доктора Національної музичної академії імені Георге Діми. За публічну підтримку політики Росії Україна застосувала проти неї санкції. Щоби не допустити її виступ, посольство України в Румунії комунікувало з ректором Національної музичної академії, румунськими повітовими та державними інституціями (зокрема з МЗС та Міністерство культури Румунії), а також залучало представників громадянського суспільства", - зазначається у повідомленні в Facebook.

Наголошується, що скасувавши виступ Нетребко, румунська сторона проявила розуміння і солідарність з Україною в контексті протидії гібридному впливу Росії через так звані "культурно-мистецькі заходи".

"Допоки РФ продовжує свою загарбницьку та криваву війну, а її військові щодня вчиняють воєнні злочини, міжнародна ізоляція має тривати. Культура не може бути інструментом для відбілювання репутації агресора", - підкреслили в міністерстві.

Теги: #румунія #виступ #мзс_україни #нетребко

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:27 01.10.2025
Київ закликає українців з окупованих та історичних українських земель не брати участь у війні РФ

Київ закликає українців з окупованих та історичних українських земель не брати участь у війні РФ

13:11 01.10.2025
У МЗС відбулася зустріч з новим заступником глави дипмісії США в Україні, йшлося і про ситуацію на ЗАЕС

У МЗС відбулася зустріч з новим заступником глави дипмісії США в Україні, йшлося і про ситуацію на ЗАЕС

06:26 01.10.2025
Румунія планує спільне з Україною виробництво оборонних безпілотників

Румунія планує спільне з Україною виробництво оборонних безпілотників

23:54 30.09.2025
Румунія планує закупівлю 216 танків Abrams та 76 похідних машин у США

Румунія планує закупівлю 216 танків Abrams та 76 похідних машин у США

16:18 29.09.2025
МЗС України в річницю розстрілів в Бабиному Яру: агресор має бути зупинений, бо зло не відступає саме по собі

МЗС України в річницю розстрілів в Бабиному Яру: агресор має бути зупинений, бо зло не відступає саме по собі

15:17 26.09.2025
Румунія хоче стати партнером України у виробництві дронів в рамках механізму SAFE - ЗМІ

Румунія хоче стати партнером України у виробництві дронів в рамках механізму SAFE - ЗМІ

19:12 23.09.2025
Трамп впевнений, що його промова перед Генасамблеєю ООН була "тепло сприйнята"

Трамп впевнений, що його промова перед Генасамблеєю ООН була "тепло сприйнята"

19:24 22.09.2025
Сирський обговорив із очільником румунського Штабу оборони протидію російським БпЛА

Сирський обговорив із очільником румунського Штабу оборони протидію російським БпЛА

15:58 22.09.2025
Українська Coal Energy оновила стратегію розвитку на 2025-2027 рр. та додала до неї Румунію

Українська Coal Energy оновила стратегію розвитку на 2025-2027 рр. та додала до неї Румунію

10:44 18.09.2025
Міністерства України та Польщі підпишуть угоду про співпрацю та про набуття навичок керування дронами - Косіняк-Камиш

Міністерства України та Польщі підпишуть угоду про співпрацю та про набуття навичок керування дронами - Косіняк-Камиш

ВАЖЛИВЕ

Енергетична інфраструктура Полтавської області постраждала внаслідок російських ударів крилатими ракетами та БпЛА

Електропостачання відновлено у Конотопському та Шосткинському районах повністю, у Славутичі - на об'єктах критичної інфраструктури

Прем’єр-міністр Данії за результатами Європейської політспільноти: ми підтверджуємо непохитну підтримку Україні

Фредеріксен різко відповіла на пропозицію Орбана запропонувати Україні не членство, а партнерство: Я не дозволю одній країні вирішувати майбутнє ЄС

Зеленський: Після моєї зустрічі з Трампом, можливо, ми будемо мати щось більше

ОСТАННЄ

Обмеження споживання е/е діють в окремих областях у п'ятницю – Міненерго

Повідомлено про підозру 12 посадовцям комунальних підприємств Києва за розтрату майже 73 млн грн - прокуратура

Усі АЗК "Укрнафти" у разі вимкнення е/е продовжують працювати, 360 з них – у режимі пунктів незламності

У Полтаві через атаку РФ зазнав пошкоджень Свято-Миколаївський храм ПЦУ, збудований у 1774р.

Затверджено Державну цільову програму енергетичної модернізації підприємств теплопостачання до 2030р

Судитимуть експосадовця відомчої лікарні м.Дніпро, який вимагав хабар у пораненого бійця - ДБР

На Харківщині від атаки БпЛА загинуло 13 тис. свиней

Внаслідок ударів РФ є знеструмлені споживачі у кількох регіонах, найскладніша ситуація на Сумщині і Чернігівщині – "Укренерго"

У Львові судитимуть лікарів, які ставили фіктивні діагнози ухилянтам

"Метінвест" через війну скоротив річний дохід з $10-12 млрд до $5-6 млрд, залишаючись прибутковою компанією – CEO

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА