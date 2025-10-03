Виступ російської співачки Нетребко в Румунії скасовано – МЗС

Завдяки зусиллям посольства України в Румунії та активістів було скасовано виступ російської оперної співачки Анни Нетребко у Клуж-Напоці, повідомляє Міністерство закордонних справ України.

"6 жовтня було заплановано її концерт разом з Трансільванським філармонічним оркестром, а також присвоєння Анні Нетребко звання Почесного доктора Національної музичної академії імені Георге Діми. За публічну підтримку політики Росії Україна застосувала проти неї санкції. Щоби не допустити її виступ, посольство України в Румунії комунікувало з ректором Національної музичної академії, румунськими повітовими та державними інституціями (зокрема з МЗС та Міністерство культури Румунії), а також залучало представників громадянського суспільства", - зазначається у повідомленні в Facebook.

Наголошується, що скасувавши виступ Нетребко, румунська сторона проявила розуміння і солідарність з Україною в контексті протидії гібридному впливу Росії через так звані "культурно-мистецькі заходи".

"Допоки РФ продовжує свою загарбницьку та криваву війну, а її військові щодня вчиняють воєнні злочини, міжнародна ізоляція має тривати. Культура не може бути інструментом для відбілювання репутації агресора", - підкреслили в міністерстві.