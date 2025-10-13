Трамп виступить у Кнесеті перед мирною церемонією щодо Гази в Єгипті

Президент США Дональд Трамп в понеділок планує виступити перед ізраїльським законодавчим органом, Кнесетом, а також взяти участь у мирній церемонії щодо Гази в Єгипті, повідомляє The Hill.

Зазначається, що виступ американського лідера заплановано на 11:00 за місцевим часом. Це менш ніж через дві години після його прибуття до Тель-Авіва.

Після цього Трамп відправиться до Єгипту, де візьме участь у церемонії укладення миру. Вона запланована на 14:30 за місцевим часом у прибережному курортному районі Шарм-ель-Шейх.

Джерело: https://thehill.com/homenews/administration/5551616-trump-to-address-knesset-attend-middle-east-peace-ceremony-in-egypt/