06:27 13.10.2025
Трамп виступить у Кнесеті перед мирною церемонією щодо Гази в Єгипті
Президент США Дональд Трамп в понеділок планує виступити перед ізраїльським законодавчим органом, Кнесетом, а також взяти участь у мирній церемонії щодо Гази в Єгипті, повідомляє The Hill.
Зазначається, що виступ американського лідера заплановано на 11:00 за місцевим часом. Це менш ніж через дві години після його прибуття до Тель-Авіва.
Після цього Трамп відправиться до Єгипту, де візьме участь у церемонії укладення миру. Вона запланована на 14:30 за місцевим часом у прибережному курортному районі Шарм-ель-Шейх.
