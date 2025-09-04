Інтерфакс-Україна
23:25 04.09.2025

Беца пояснила ситуацію в Україні під час дебатів високого рівня Генасамблеї ООН - МЗС

Заступниця міністра закордонних справ України Мар'яна Беца на доручення міністра закордонних справ України Андрія Сибіги звернулась до Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку на дебатах високого рівня із пункту порядку денного "Ситуація на тимчасово окупованих територіях України", повідомляє МЗС у телеграм-каналі.

"У своєму зверненні заступниця міністра наголосила на безпрецедентних стражданнях українців, масштабних порушеннях Росією міжнародного права та необхідності рішучої міжнародної відповіді на злочини агресора", - йдеться у повідомленні МЗС України.

Відомство наводить "основні сигнали виступу Мар'яни Беци", зокрема такі:

-  Росія продовжує війну: лише 2–3 вересня було запущено майже 500 дронів і 20 ракет. Мета Росії не змінилась: зруйнувати Україну та українську націю;

-  Вибухи та обстріли не припиняються: кожна окупована територія стає плацдармом для нового наступу. Наслідки окупації – страждання мирних мешканців, тортури, викрадення дітей, релігійні переслідування, масові вбивства;

-  Війна особливо вражає дітей: від початку повномасштабного вторгнення загинуло щонайменше 648 дітей, понад 2 100 поранено, мільйони зазнають травм та втрати освіти;

-  Росія депортувала щонайменше 20 000 дітей; викрадення Росією українських дітей є актом геноциду; Міжнародний кримінальний суд вже видав ордери на арешт Путіна та Львової-Бєлової. Відповідальність Росії неминуча;

-  Діти не є предметом торгу. Кожну українську дитину, викрадену Росією, треба повернути – без умов, без зволікання. Держава, яка викрадає й убиває дітей, не має права прикриватися прапором миру ООН;

-  Україна віддана мирному врегулюванню, але лише через силу та міжнародний тиск можна змусити агресора припинити вбивства;

-  Кожна тимчасово окупована територія залишається суверенною українською територією, включно з Кримом;

-  Росія прагне знищити українську ідентичність і залишитися безкарною, а якщо її не зупинити – війна може поширитися на інші країни;

-  Росія не виграє власну агресивну війну і не досягла своїх цілей; зараз вона намагається виграти час;

-  Окупація – це не мир. Прийняття окупації – це капітуляція і слабкість; вона ховає страждання й підживлює наступну атаку. Україна ніколи на це не погодиться;

-  Мир через силу – єдиний шлях: політичний, військовий та економічний тиск мають зупинити вбивчу машину Росії;

-  Крим перетворено на в’язницю під відкритим небом; кримські татари й усі, хто чинить спротив, живуть під щоденним терором;

-  Росія тримає найбільшу атомну станцію Європи в заручниках. Окупація перетворює ЗАЕС на бомбу уповільненої дії для всього континенту; лише Україна може гарантувати її безпеку;

-  Справжній мир вимагає справжніх гарантій безпеки – юридично зобов’язуючих, еквівалентних статті 5 НАТО, які охоплюють сушу, море й небо. Будь-який менший варіант – це запрошення для наступної війни Росії;

-  Україна відстоює свободу, суверенітет і життя своїх людей. Кожен крок – доказ того, що нація, яка бореться за свій народ, непереможна. Мир і безпека можливі лише тоді, коли справедливість сильніша за терор, а агресор і окупант залишається без шансів на безкарність.

Джерело: https://t.me/Ukraine_MFA/6734

Теги: #оон #виступ #генасамблея #мзс

