Інтерфакс-Україна
Події
19:12 23.09.2025

Трамп впевнений, що його промова перед Генасамблеєю ООН була "тепло сприйнята"

Президент США Дональд Трамп впевнений, що його промова у вівторок перед Генеральною Асамблеєю ООН, яка стосувалась питань енергетики та міграції, була "дуже тепло сприйнята".

"Це була велика честь виступати перед Організацією Об’єднаних Націй. Я впевнений, що промова була дуже тепло сприйнята. Вона значною мірою стосувалася питань енергетики та міграції та імміграції. Я довго говорив про ці теми, і цей форум виявився найкращим майданчиком для того, щоб зробити ці два ключові заяви. Сподіваюся, всі переглянуть її!" – написав він у соцмережі Truth Social.

Втім, він знову піддав критиці ООН за організаційні проблеми.

"Телесуфлер вийшов з ладу, а ескалатор раптово зупинився, коли ми піднімалися на трибуну, але обидві ці несподіванки, мабуть, лише додали промові цікавості, якої інакше могло б не бути. Виступати в Організації Об’єднаних Націй — це завжди честь, навіть якщо їхнє обладнання часом дає збій", - підсумував президент США.

 

