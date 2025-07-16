Шмигаль під час розгляду своєї відставки в Раді: передаємо країну зі збереженою фінансовою стабільністю

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль виступив у Верховній Раді перед розглядом його відставки і зазначив, що передає урядування зі збереженою фінансовою стабільністю країни.

"Передаємо країну зі збереженою фінансовою стабільністю, достатньою ресурсною базою і стопроцентним виконанням всіх наших зобов'язань" - сказав Шмигаль під час розгляду у Верховній Раді в середу питання його відставки, пряму трансляцію якої в YouTube веде народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність").

Прем'єр, зокрема, підкреслив, що на сьогодні в уряді немає заборгованості за соціальними платежами.

Він зазначив, що станом на ранок 16 липня на Єдиному казначейському рахунку є 340 млрд грн, золотовалютні запаси України є рекордними — понад 45 млрд дол, місцевим бюджетам держава перерахувала понад 113 млрд грн.

"Маємо домовленості про залучення цього року від наших партнерів для покриття дефіциту бюджету 39 млрд доларів. Цей рік фінансово забезпечений. Розуміємо, як формувати наступний фінансовий рік", - додав Шмигаль.

Він підкреслив, що безпека й оборона станом на сьогодні профінансовані на 100%.

"Дякуємо за довіру парламенту, президенту, українцям й українкам, Україні. Дякуємо всім, хто захищає, рятує, лікує, навчає, всім, хто платить податки, зберігає робочі місця, всім, хто працює невтомно й наполегливо заради нашої майбутньої перемоги, заради України", - сказав Шмигаль.

Прем'єр нагадав про запроваджені урядом за час його каденції програми, а також подякував президенту за довіру, Верховній Раді на співпрацю, команді Кабінету міністрів на спільну роботу, а також українському війську за захист держави.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що досвід Шмигаля буде корисним на позиції міністра оборони, а до цього запропонував першій віцепрем’єрці – міністерці економіки Юлії Свириденко очолити уряд.

Як повідомлялося, Верховна Рада України 4 березня 2020 року схвалила відставку Олексія Гончарука з посади прем'єр-міністра і того самого дня новим прем'єром назначили Дениса Шмигаля. На той час в уряді Гончарука Шмигаль лише місяць був віцепрем'єр-міністром - міністром розвитку громад і територій, а до того очолював Івано-Франківську обласну державну адміністрацію. На сьогодні Шмигаль працює на посаді прем'єра понад п'ять років і чотири місяці, що найдовше серед усіх голів уряду незалежної України.