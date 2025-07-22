Рада звернулась до Конгресу США щодо необхідності посилення лідерства США у підтримці України у війні з РФ

Верховна Рада звернулась до Палати представників та Сенату Конгресу Сполучених Штатів Америки щодо необхідності збереження та посилення лідерства США у підтримці українського народу у боротьбі проти збройної агресії Російської Федерації.

Відповідну постанову №13509 підтримали 328 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради у вівторок.

Народні депутати закликали Конгрес США забезпечити безперебійне постачання оборонної підтримки Україні для відсічі російської агресії, а саме "якнайшвидше надати системи протиракетної оборони Patriot у достатній кількості для створення повітряного купола та захисту цивільного населення від триваючих варварських атак рф, винищувачі F-16, далекобійні засоби ураження, зокрема ракети "Томагавк", артилерійські снаряди та інше військового обладнання, необхідне для стримування агресора, знищення його логістичних ланцюгів і забезпечення ефективного захисту територій України".

Звернення також містить заклик до представників обох палат Конгресу США "продовжити посилювати всеохоплюючі санкції проти російської федерації та держав, що співпрацюють з нею й підтримують її збройну агресію проти України".

Онлайн-трансляцію пленарного засідання Верховної Ради веде у YouTube народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос").