Раді пропонують звернутися до Конгресу США з проханням прийняти законопроєкт про свободу першого ленд-лізу

Народні депутати з фракції "Європейська солідарність" пропонують Верховній Раді звернутися до Конгресу США з проханням розпочати розгляд та ухвалити позитивне рішення щодо законопроєкту про свободу першого ленд-лізу.

Відповідний законопроєкт №13265 зареєстровано у Верховній Раді у вівторок, повідомляє сайт парламенту.

Його авторами стали Олексій Гончаренко, Ірина Геращенко та Софія Федина.

Текст законопроєкту поки ще на сайті не оприлюднено.