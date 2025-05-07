Інтерфакс-Україна
Події
15:47 07.05.2025

Раді пропонують звернутися до Конгресу США з проханням прийняти законопроєкт про свободу першого ленд-лізу

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Раді пропонують звернутися до Конгресу США з проханням прийняти законопроєкт про свободу першого ленд-лізу

Народні депутати з фракції "Європейська солідарність" пропонують Верховній Раді звернутися до Конгресу США з проханням розпочати розгляд та ухвалити позитивне рішення щодо законопроєкту про свободу першого ленд-лізу.

Відповідний законопроєкт №13265 зареєстровано у Верховній Раді у вівторок, повідомляє сайт парламенту.

Його авторами стали Олексій Гончаренко, Ірина Геращенко та Софія Федина.

Текст законопроєкту поки ще на сайті не оприлюднено.

Теги: #конгрес_сша #верховна_рада #геращенко

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