09:48 11.09.2025

Палата представників Конгресу США ухвалила оборонний бюджет-2026: на Україну виділено $400 млн

Фото: Unsplash

Палата представників Конгресу США у середу, 10 вересня, проголосувала за законопроєкт про оборонну політику, повідомляє The New York Times.

Бюджет на $892,6 млрд підтримали 231 конгресменів, 196 висловилися проти.

"Незважаючи на широку опозицію республіканців до надання військової допомоги Україні, законопроєкт про оборонну політику передбачає виділення $400 млн на ініціативу Пентагону з надання допомоги Україні у сфері безпеки", - вказується у повідомленні.

Зазначається, що Палата представників відхилила пропозицію представника Марджорі Тейлор Грін, республіканця від штату Джорджія, про скорочення фінансування для України, причому як республіканці, так і демократи голосували проти.

Законодавці також додали вимогу до Пентагону звітувати перед Конгресом, якщо адміністрація планує скасувати або призупинити військову допомогу Україні, яка була схвалена Конгресом.

