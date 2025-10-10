Сенат США схвалив оборонний бюджет на $952 млрд, на допомогу Україні передбачено $500 млн – ЗМІ

Фото: Unsplash

Сенат Сполучених Штатів у четвер схвалив закон, який передбачає виділення $952 млрд на національну оборону, надавши переважну двопартійну підтримку щорічному законопроєкту про оборонну політику, пише The New York Times.

"Сьогодні Сенат ухвалив один з найважливіших законодавчих пріоритетів, який дозволить модернізувати наші збройні сили та посилити національну безпеку", – заявив у четвер ввечері сенатор Роджер Вікер, республіканець із Міссісіпі та голова Комітету Сенату з питань збройних сил.

"Законодавство допоможе американським збройним силам протистояти загрозі, якої ми не стикалися з часів Другої світової війни", - додав він.

За повідомленням, законодавство продовжить дію Ініціативи з безпеки України до 2028 року та збільшить дозволене фінансування до $500 млн.

Законопроєкт також спрямований на вирішення питань сучасних військових технологій, вимагаючи проведення досліджень щодо безпечної інтеграції штучного інтелекту та інших кіберінструментів, а також програми, орієнтованої на "швидку розробку, випробування та масштабоване виробництво" дронів. Пентагон, спостерігаючи за тим, як союзники США використовують дрони в креативних бойових маневрах, прагне створити власний запас нової технології.

Як повідомлялось у серпні, Комітет Сенату США з питань асигнувань у четвер схвалив законопроєкт про військові витрати, який передбачає близько виділення Міністерству оборони США $852 млрд на підтримку України на фінансовий рік, що завершується 30 вересня 2026 року.