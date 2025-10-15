Інтерфакс-Україна
14:51 15.10.2025

Сенат США увосьме відхилив короткострокову резолюцію про фінансування державного бюджету - посол

Сенат США увосьме відхилив короткострокову резолюцію про фінансування державного бюджету - посол
Сенат Сполучених Штатів у восьмий раз не ухвалив короткострокової резолюції про фінансування державного бюджету, раніше ухвалений Палатою представників, повідомила посол України в США Ольга Стефанішина.

"В Сенаті США було у восьмий раз винесено на голосування проект короткострокової бюджетної резолюції – про тимчасове фінансування роботи відомств федерального уряду за відсутності бюджетного законодавства на 2026 фінансовий рік, поданий Республіканською партією терміном дії до 21 листопада – який був ухвалений 19 вересня ц.р. в Палаті представників", - написала вона у Телеграмі у середу.

Стефанішина повідомила, що проєкт отримав 49 з 60 необхідних голосів сенаторів і не був ухвалений.

Як повідомлялось, лідер більшості в Сенаті Джон Тун (республіканець) висловив думку, що "демократи не заспокоються, доки сім’ї військовослужбовців і державних службовців не вишикуються у чергу в продовольчих магазинах або не відвідають кредиторів у день виплати зарплати".

1 жовтня з 00:00 годин за східним часом США (07:00 по Києву) американські урядові установи призупинили роботу, оскільки Конгрес не зміг узгодити законопроєкт про продовження фінансування їхньої діяльності.

Раніше президент США Дональд Трамп назвав шатдаун "безпрецедентною можливістю" для скорочення штатів агентств і повідомив, що має намір обговорити з директором Управління адміністративно-бюджетної політики Білого дому Расселом Воутом, "яке з численних агентств демократів" слід скоротити.

