Інтерфакс-Україна
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09:42 30.06.2025

Сенат США, як очікується, у липні займеться розглядом проєкту санкцій проти РФ

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Сенат США, як очікується, у липні займеться розглядом проєкту санкцій проти РФ

У Сенаті США будуть готові з 7 липня розглянути законопроєкт, що передбачає введення санкцій проти Росії, заявив  конгресмен Ліндсі Грем.

"Ми просунемо законопроєкт, це дозволено зробити в перший же день після липневої перерви в роботі Сенату", - сказав Грем в ефірі телеканалу ABC.

За його твердженням, у суботу президент США Дональд Трамп повідомив йому особисто про те, що "настав час просувати законопроєкт".

"Якщо ви купуєте товари з Росії і не допомагаєте Україні, на ваші поставки в США буде накладено мито в 500%. Індія і Китай купують 70% російської нафти. Президент зможе запровадити мита щодо Китаю, Індії та інших країн", - заявив Грем, розповідаючи про заходи, що містяться в законопроєкті про санкції.

Раніше президент Трамп повідомив, що не ухвалив рішення про те, чи схвалить він "дуже сильний законопроєкт", підготовлений сенаторами республіканцем Ліндсі Гремом і демократом Річардом Блюменталем. При цьому Трамп зазначив, що рішення про санкції є його прерогативою. "Це залежатиме від мене, а не від Конгресу", - попередив президент.

Теги: #законопроєкт #сенат_сша #санкції_рф

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