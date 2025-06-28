Інтерфакс-Україна
Політика
09:36 28.06.2025

Американський сенат не ухвалив резолюцію, яка заборонила б Трампу атакувати Іран без схвалення конгресу - ЗМІ

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Американський сенат не ухвалив резолюцію, яка заборонила б Трампу атакувати Іран без схвалення конгресу - ЗМІ

Сенат США менш ніж за тиждень після нанесення ударів по іранських ядерних об'єктах заблокував резолюцію, яка могла б завадити президенту Дональду Трампу здійснити в майбутньому військові дії проти Ірану без дозволу Конгресу, повідомляє The Hill.

За резолюцію проголосували 47 сенаторів, проти - 53. Для її схвалення був потрібен 51 голос.

Автор резолюції сенатор-демократ Тім Кейн перед голосуванням заявив: "Я думаю, події цього тижня продемонстрували, що війна занадто масштабна, щоб залежати від рішень когось одного".

Переважна більшість республіканців повністю підтримали рішення Трампа про нанесення ударів по Ірану. Так сенатор-республіканець Джон Баррассо заявив: "Він зробив це (...) рішуче, він зробив це відповідно до конституції. Я вважаю, що ця резолюція не потрібна", додавши, що вона "завадила б президенту захищати нас у майбутньому".

Видання нагадує, що Трамп заявив журналістам у п'ятницю, що він без вагань схвалить нові удари по Ірану, якщо розвідувальне співтовариство найближчими місяцями та роками надасть інформацію про його можливості зі збагачення урану.

"Звичайно, без питань", - сказав Трамп на брифінгу для преси, коли його запитали, чи можлива нова хвиля бомбардувань.

Теги: #сенат_сша #іран #трамп

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