Інтерфакс-Україна
Події
09:58 02.07.2025

Сенат США схвалив законопроєкт Трампа про видатки й податки

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Сенат США схвалив законопроєкт Трампа про видатки й податки

Американські сенатори підтримали законопроєкт Трампа, який, крім іншого, передбачає зниження федеральних податків і збільшення видатків на оборону й безпеку на кордоні, повідомляє CNN.

За законопроєкт проголосували 50 сенаторів, ще 50 - проти. Вирішальним став голос віцепрезидента США Джей Ді Венса, який підтримав проєкт.

У понеділок у Сенаті розпочалися дебати щодо проєкту. Їм передувало читання повного тексту документа обсягом близько 1 тис. сторінок. Воно тривало близько 16 годин.

Первісну версію законопроєкту, який дістав від президента США Дональда Трампа назву "великий, красивий", схвалили раніше цього року якраз у Палаті представників, після чого його розглядом зайнявся Сенат. Однак сенатори внесли поправки в документ, і тому тепер конгресмени з Палати представників мають проголосувати вже за новим варіантом.

CNN повідомляє, що лідери республіканців у Палаті представників уже висловили намір ухвалити законопроект до 4 липня, як цього хоче президент США Дональд Трамп. При цьому, за повідомленням американських ЗМІ, серед республіканців у Палаті представників є й ті, що мають претензії до варіанта законопроєкту, який затвердили сенатори. Тож, як зазначено в повідомленнях, гарантій, що "великий, красивий" законопроєкт буде ухвалено, поки що немає.

Теги: #законопроєкт #видатки #податки #сенат_сша

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