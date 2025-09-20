Сенатори США запропонували щоквартально передавати заморожені російські активи Україні

Фото: Unsplash

Група американських сенаторів представила двопартійний закон про впровадження REPO – механізму, який дозволить щоквартально передавати заморожені російські суверенні активи під юрисдикцією США Україні, повідомляє пресслужба Комітету закордонних справ Сенату США.

“Закон про імплементацію REPO до 2025 року передбачає перепрофілювання заморожених російських суверенних активів, що знаходяться в США, для передачі Україні кожні 90 днів. Законопроект базуватиметься на законі Білого дому та Ріша “Про відновлення економічного процвітання та можливостей (REPO) для українців”, який набув чинності у квітні 2024 року”, - зазначається в повідомленні.

Закон про імплементацію REPO від 2025 року дозволить перевести всі заморожені російські суверенні активи, що перебувають під юрисдикцією США, на суму близько $5 млрд на рахунок, на який нараховуватимуться відсотки, та заохочуватиму президента перерозподіляти щонайменше 250 мільйонів доларів з цього рахунку на користь України кожні 90 днів;.

Крім того, закон закликатиме державного секретаря США у координації з міністром фінансів)провести потужну, тривалу дипломатичну кампанію, щоб переконати союзників США почати перерозподіляти щонайменше 5%, приблизно $15 млрд, російських суверенних активів на користь України кожні 90 днів.

Текст документу також передбачає надання звітів про російські суверенні активи, що знаходяться за межами США.

Один з авторів законопроекту, сенатор-демократ Джин Шагін, зазначила, що незаконна війна Росії в Україні призвела до приголомшливих руйнувань і людських жертв, і Путін має понести за це відповідальність.

“Перепрофілювання заморожених суверенних активів Росії є необхідним кроком для забезпечення України ресурсами для самозахисту та відновлення своїх громад. Важливо, що такий підхід дозволяє нам продовжувати підтримувати Україну без додаткових витрат для американських платників податків. Цей закон демонструє сильну двопартійну рішучість Конгресу підтримувати Україну. Я закликаю адміністрацію та наших союзників продовжувати ці зусилля, щоб змусити Росію заплатити ціну за свою агресію”, - заявила Шагін.

Ще один автор законопроекту, сенатор-демократ Шелдон Вайтгаус, також переконаний, що Путін і його режим повинні продовжувати платити за брутальне вторгнення до свого мирного сусіда.

“Заморожені суверенні активи Росії є найбільш підходящою мішенню для надання Україні підтримки, необхідної їй для захисту та відновлення. REPO 2.0 заохотить адміністрацію Трампа та наших союзників по G7 почати арештовувати заморожені російські активи та передавати їх Україні за встановленим графіком, щоб посилити економічний тиск на Путіна”, - наголосив він.

Сенатор-республіканець Джим Ріш вказав, що на сьогодні понад $300 млрд російських суверенних активів залишаються замороженими по всьому світу,

“Враховуючи жорстокість Росії проти українського народу, було цілком правильно, що російські державні кошти в США були заарештовані та перенаправлені на допомогу Україні у відновленні її країни відповідно до закону про REPO. Тепер закон про імплементацію REPO заохочуватиме наших союзників використовувати російські активи в своїх країнах, щоб зробити те ж саме, і гарантуватиме, що активи під контролем США будуть використовуватися прагматично”, - наголосив він.

Сенатор-демократ Річард Блюменталь зазначив, що імплементаційний закон про REPO розподілятиме заарештовані заморожені російські суверенні активи за стандартним графіком, що дасть Україні впевненість у цій підтримці та продовжить притягувати до відповідальності фінансових спонсорів нещадного путінського режиму

“Конгрес вже ухвалив рішення про передачу заморожених російських активів Україні, і цей двопартійний законопроект розвиває його успіх, створюючи основу для отримання Україною регулярних інвестицій з цього фонду. Оскільки Путін продовжує свій кривавий напад на народ України, ці законопроекти допомагають Україні захистити себе і відновитися”, - сказав Блюменталь.