До Конгресу США внесено резолюцію, яка забороняє американській армії вести несанкціоновані бойові дії в Ірані

Член Палати представників Томас Массі (республіканець від штату Кентуккі) оголосив про внесення двопартійної резолюції про воєнні повноваження, яка забороняє збройним силам Сполучених Штатів вести несанкціоновані бойові дії в Ірані. Про це Массі повідомив на своєму сайті.

Він зазначив, що резолюції про воєнні повноваження є привілейованими в Палаті представників і можуть бути винесені на обговорення та голосування в залі після 15 календарних днів без прийняття рішень у комітеті.

"Конституція не дозволяє виконавчій гілці влади односторонньо вчиняти акт війни проти суверенної держави, яка не нападала на Сполучені Штати. Конгрес має виключне право оголошувати війну Ірану. Триваюча війна між Ізраїлем та Іраном – це не наша війна. Навіть якби це було так, Конгрес повинен вирішувати такі питання відповідно до нашої Конституції", - заявив Массі.

Представник Ро Ханна (демократ від Каліфорнії) приєднався до представника Массі як співавтор Резолюції щодо повноважень у війні з Іраном.

"Жоден президент не повинен мати змоги обходити конституційні повноваження Конгресу з питань війни. Американський народ не хоче бути втягнутим у ще один катастрофічний конфлікт на Близькому Сході. Я пишаюся тим, що очолюю цю двопартійну Резолюцію про воєнні повноваження разом із представником Массі, щоб підтвердити, що будь-які військові дії проти Ірану повинні бути схвалені Конгресом", – сказав Ханна.