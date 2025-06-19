Інтерфакс-Україна
Події
14:22 19.06.2025

До Конгресу США внесено резолюцію, яка забороняє американській армії вести несанкціоновані бойові дії в Ірані

1 хв читати
До Конгресу США внесено резолюцію, яка забороняє американській армії вести несанкціоновані бойові дії в Ірані

Член Палати представників Томас Массі (республіканець від штату Кентуккі) оголосив про внесення двопартійної резолюції про воєнні повноваження, яка забороняє збройним силам Сполучених Штатів вести несанкціоновані бойові дії в Ірані. Про це Массі повідомив на своєму сайті.

Він зазначив, що резолюції про воєнні повноваження є привілейованими в Палаті представників і можуть бути винесені на обговорення та голосування в залі після 15 календарних днів без прийняття рішень у комітеті.

"Конституція не дозволяє виконавчій гілці влади односторонньо вчиняти акт війни проти суверенної держави, яка не нападала на Сполучені Штати. Конгрес має виключне право оголошувати війну Ірану. Триваюча війна між Ізраїлем та Іраном – це не наша війна. Навіть якби це було так, Конгрес повинен вирішувати такі питання відповідно до нашої Конституції", - заявив Массі.

Представник Ро Ханна (демократ від Каліфорнії) приєднався до представника Массі як співавтор Резолюції щодо повноважень у війні з Іраном.

"Жоден президент не повинен мати змоги обходити конституційні повноваження Конгресу з питань війни. Американський народ не хоче бути втягнутим у ще один катастрофічний конфлікт на Близькому Сході. Я пишаюся тим, що очолюю цю двопартійну Резолюцію про воєнні повноваження разом із представником Массі, щоб підтвердити, що будь-які військові дії проти Ірану повинні бути схвалені Конгресом", – сказав Ханна.

Теги: #іран #бойові_дії #резолюція #конгрес_сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:45 19.06.2025
Іран запустив по Ізраїлю нову хвилю балістичних ракет: пошкоджено лікарню, є поранені

Іран запустив по Ізраїлю нову хвилю балістичних ракет: пошкоджено лікарню, є поранені

07:27 19.06.2025
Іран готовий завдати ударів у відповідь, якщо США приєднаються до атак Ізраїлю

Іран готовий завдати ударів у відповідь, якщо США приєднаються до атак Ізраїлю

05:24 19.06.2025
МАГАТЕ не може перевірити місцеперебування іранського запасу збагаченого урану – ЗМІ

МАГАТЕ не може перевірити місцеперебування іранського запасу збагаченого урану – ЗМІ

04:44 19.06.2025
США можуть завдати кілька ударів по ядерному об'єкту Ірану – ЗМІ

США можуть завдати кілька ударів по ядерному об'єкту Ірану – ЗМІ

02:29 19.06.2025
Європа проведе ядерні переговори з Іраном у Женеві – ЗМІ

Європа проведе ядерні переговори з Іраном у Женеві – ЗМІ

01:53 19.06.2025
Якщо Іран матиме ядерну зброю, весь світ вибухне – Трамп

Якщо Іран матиме ядерну зброю, весь світ вибухне – Трамп

22:38 18.06.2025
США евакуюють своїх громадян з Ізраїлю

США евакуюють своїх громадян з Ізраїлю

22:16 18.06.2025
В Ірані державне ТБ перервали закликами до протестів

В Ірані державне ТБ перервали закликами до протестів

15:03 18.06.2025
МЗС: Намір залишити Ізраїль за сприяння посольства підтвердили 293 громадянина України, бажання покинути Іран виявили 85 громадян

МЗС: Намір залишити Ізраїль за сприяння посольства підтвердили 293 громадянина України, бажання покинути Іран виявили 85 громадян

20:59 17.06.2025
Ізраїльські військові повідомляють про ліквідацію 70 батарей ППО Ірану

Ізраїльські військові повідомляють про ліквідацію 70 батарей ППО Ірану

ВАЖЛИВЕ

Колишнє керівництво ДП "Документ" розкрадало кошти під час війни - СБУ

Коордштаб: з російського полону звільнено групу важкохворих захисників - це ще один етап обміну за стамбульськими домовленостями

Зеленський повідомив про повернення з полону захисників України

Окупанти просунулися біля Юнаківки, Олександро-Калинового та Одрадного – DeepState

На Херсонщині внаслідок ворожих атак 14 людей поранено, серед них - троє рятувальників

ОСТАННЄ

ДБР за тиждень виявило зловживання у військовій сфері, через які держава втратила понад 137 млн грн

Українські школярі завоювали 17 нагород на міжнародній Олімпіаді Геніїв в США

Правозахисники закликають президента ветувати закон про множинне громадянство

Колишнє керівництво ДП "Документ" розкрадало кошти під час війни - СБУ

Коордштаб: з російського полону звільнено групу важкохворих захисників - це ще один етап обміну за стамбульськими домовленостями

Зеленський повідомив про повернення з полону захисників України

Повідомлено про підозру фігурантам привласнення понад 240 млн грн на відбудові водогону після підриву Каховської ГЕС

Шмигаль: Уряду та освітянам вдалося забезпечити безперервність навчання і адаптувати його до викликів воєнного часу

На кордоні зі Словаччиною тимчасово обмежено пропуск транспорту

Сі Цзіньпін провів розмову з Путіним

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА