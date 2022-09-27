Зеленський призначив посла України на Мальті, звільнив послів у Швейцарії та Нідерландах – укази

Президент України Володимир Зеленський призначив посла України у Ватикані Андрія Юраша послом України при Мальтійському ордені за сумісництвом.

Відповідний указ №671/2022 від 27 вересня опубліковано на сайті глави Української держави.

Крім того, Зеленський звільнив з посад посла України в Нідерландах і за сумісництвом постійного представника України при Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) Максима Кононенка, а також посла України у Швейцарії та за сумісництвом посла України в Ліхтенштейні Артема Рибченка.

Відповідні укази №669/2022 та №670/2022 також датовані 27 вересня.

Як повідомлялося, Юраш і Кононенко були призначені послами у Ватикані та Нідерландах згідно з відповідними указами Зеленського у 2021 році, Рибченка було призначено послом України у Швейцарії згідно з указом п'ятого президента Петра Порошенка у 2018 році.