Політика

11:15 22.09.2022

Глави МЗС України, Польщі та Великої Британії обговорили кроки щодо протидії російській агресії у тристоронньому форматі

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Глави МЗС України, Польщі та Великої Британії обговорили кроки щодо протидії російській агресії у тристоронньому форматі

Міністри закордонних справ України, Польщі та Великої Британії провели зустріч у Нью-Йорку, під час якої скоординували кроки щодо протидії російській агресії у тристоронньому форматі, повідомляє пресслужба МЗС України у четвер.

"У Нью-Йорку відбулася зустріч глав МЗС України Дмитра Кулеби, Польщі Збігнєва Рау та Великої Британії Джеймса Клеверлі. Міністри зустрілися у тристоронньому форматі України, Польщі та Великої Британії, який був започаткований цього року в Києві", - йдеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що глави дипломатій скоординували кроки з протидії російській агресії в контексті оголошення часткової мобілізації росіян для продовження війни РФ проти України.

За підсумками зустрічі міністри ухвалили спільну заяву, в якій йдеться про намір продовжувати "непохитну підтримку України" з боку Польщі та Великої Британії в протидії російській агресії до перемоги України, а також розробити пропозиції щодо довготривалої підтримки України, щоб допомогти їй попереджати та відбивати майбутні напади.

Крім того, у документі наголошується, що сторони планують розвивати тристороннє співробітництво, зокрема зміцнювати оборонні можливості трьох країн та східного флангу НАТО.

"Міністри засудили подальшу мобілізацію сил у Росії, що лише відкидає можливість встановлення миру", - підсумували в МЗС України.

Теги: #війна #мзс

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