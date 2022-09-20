Глава МЗС Латвії закликав до нових санкцій проти РФ та надання Україні більшої кількості зброї

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс закликав до нових санкцій проти РФ та надання Україні більшої кількості зброї через організацію Росією фальшивих "референдумів" на окупованих територіях України.

"Судячи з усього, Росія просувається вперед з організацією фальшивих референдумів на окупованих територіях України, міжнародне співтовариство має відкинути цей крок, мають послідувати нові санкції, й Україна має отримати більше зброї для звільнення своєї території, ми маємо сказати ні російському шантажу", - написав Рінкевичс у твіттері у вівторок.