Політика

15:13 20.09.2022

Глава МЗС Латвії закликав до нових санкцій проти РФ та надання Україні більшої кількості зброї

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Глава МЗС Латвії закликав до нових санкцій проти РФ та надання Україні більшої кількості зброї

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс закликав до нових санкцій проти РФ та надання Україні більшої кількості зброї через організацію Росією фальшивих "референдумів" на окупованих територіях України.

"Судячи з усього, Росія просувається вперед з організацією фальшивих референдумів на окупованих територіях України, міжнародне співтовариство має відкинути цей крок, мають послідувати нові санкції, й Україна має отримати більше зброї для звільнення своєї території, ми маємо сказати ні російському шантажу", - написав Рінкевичс у твіттері у вівторок.

 

Теги: #санкції #латвія #рінкевичс

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