Політика

07:47 13.09.2022

Переважна більшість громадян Туреччини підтримує вступ країни до ЄС

1 хв читати
Переважна більшість громадян Туреччини підтримує вступ країни до ЄС

Ідея вступу Туреччини до ЄС є дуже популярною серед жителів країни, стверджують у зовнішньополітичному відомстві країни.

"Близько 79% мешканців Туреччини хочуть членства в ЄС", - цитує турецька газета "Сабах" заступника глави турецького МЗС, відповідального за зв'язки з ЄС, Фарука Каймакджі.

Він навів цю цифру, коментуючи результати опитування, яке провів у твіттері представник генерального директорату з комунікації Європейської комісії Том Мойлан, це опитування називалося "Хто найбільше хоче в ЄС". Туреччини у списку можливих кандидатів не було.

Мойлан подякував Каймакджі за статистику і заявив, що відсутність Туреччини в опитуванні була "явною недбалістю".

Туреччина подавала заявку на членство в ЄС у 1987 році, але лише у 1999 році країна набула статусу кандидата в ЄС. Відтоді переговори постійно припинялися з різних політичних причин. Однак нещодавно Туреччина заявила, що бачить своє майбутнє в Євросоюзі і прагнутиме досягнення цієї мети.

 

 

Теги: #єс #туреччина #громадяни #позиція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:23 12.09.2022
Боррель і Кулеба обговорили контрнаступ України, глава МЗС запросив зброю, санкції та фінансову допомогу

Боррель і Кулеба обговорили контрнаступ України, глава МЗС запросив зброю, санкції та фінансову допомогу

13:51 12.09.2022
Кабмін виділив 110 млн грн на завершення будівництва комплексу посольства України в Туреччині

Кабмін виділив 110 млн грн на завершення будівництва комплексу посольства України в Туреччині

12:50 12.09.2022
Між країнами ЄС і РФ припинив діяти спрощений візовий режим

Між країнами ЄС і РФ припинив діяти спрощений візовий режим

11:44 11.09.2022
Стефанчук розраховує, що наприкінці 2022 року Україна буде готова до переговорів щодо повноцінного членства в ЄС

Стефанчук розраховує, що наприкінці 2022 року Україна буде готова до переговорів щодо повноцінного членства в ЄС

19:39 10.09.2022
Блінкен розповів фон дер Ляєн про свій візит до Києва

Блінкен розповів фон дер Ляєн про свій візит до Києва

19:23 09.09.2022
Міністри ЄС погодили виділення Україні додаткових 5 млрд євро допомоги

Міністри ЄС погодили виділення Україні додаткових 5 млрд євро допомоги

19:12 09.09.2022
Позиція Угорщини та інших країн завадила домовитися про стелю цін на газ у ЄС

Позиція Угорщини та інших країн завадила домовитися про стелю цін на газ у ЄС

19:04 09.09.2022
Президент Латвії виступив за початок переговорів щодо вступу України до ЄС

Президент Латвії виступив за початок переговорів щодо вступу України до ЄС

18:02 09.09.2022
ЄС продовжить надавати макрофінансову підтримку Україні – Зеленський

ЄС продовжить надавати макрофінансову підтримку Україні – Зеленський

17:25 09.09.2022
Коло країн, які обмежують в'їзд громадянам РФ, має розширюватися - Зеленський

Коло країн, які обмежують в'їзд громадянам РФ, має розширюватися - Зеленський

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Трамп має подивитися на війну без рожевих окулярів - Зеленський

Зеленський припускає скорочення у майбутньому фінансової та військової підтримки України

90 зимових днів визначать майбутнє України та Європи

Німеччина виступає за швидке просування України на шляху до членства в ЄС

Президент Латвії виступив за початок переговорів щодо вступу України до ЄС

ОСТАННЄ

Трамп має подивитися на війну без рожевих окулярів - Зеленський

Ю.Тимошенко: Ми маємо розпочати зиму із закритим небом над нашими ТЕЦ та АЕС

Австралія та Нова Зеландія поки що не планують ставати республіками

Раді пропонують звернутися до президента щодо невідкладної ратифікації Римського статуту

ЗС України самі мають визначати спосіб звільнення територій, окупованих до 24 лютого – Салліван

Колишній прем'єр-міністр Швеції вважає, що для тривалого розвитку оборонних можливостей України потрібна коаліція держав

Україна бореться проти імперії, що розпадається, і тому переможе

Війна України та Росії – це війна за ідеї та людей

Спільна перемога Заходу залежить від подальшої його підтримки України у війні з РФ - Моравецький

Після перемоги Україна стане однією з найпотужніших націй у Європі – президент Латвії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА