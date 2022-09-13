Переважна більшість громадян Туреччини підтримує вступ країни до ЄС

Ідея вступу Туреччини до ЄС є дуже популярною серед жителів країни, стверджують у зовнішньополітичному відомстві країни.

"Близько 79% мешканців Туреччини хочуть членства в ЄС", - цитує турецька газета "Сабах" заступника глави турецького МЗС, відповідального за зв'язки з ЄС, Фарука Каймакджі.

Він навів цю цифру, коментуючи результати опитування, яке провів у твіттері представник генерального директорату з комунікації Європейської комісії Том Мойлан, це опитування називалося "Хто найбільше хоче в ЄС". Туреччини у списку можливих кандидатів не було.

Мойлан подякував Каймакджі за статистику і заявив, що відсутність Туреччини в опитуванні була "явною недбалістю".

Туреччина подавала заявку на членство в ЄС у 1987 році, але лише у 1999 році країна набула статусу кандидата в ЄС. Відтоді переговори постійно припинялися з різних політичних причин. Однак нещодавно Туреччина заявила, що бачить своє майбутнє в Євросоюзі і прагнутиме досягнення цієї мети.