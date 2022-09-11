Після перемоги Україна стане однією з найпотужніших націй у Європі – президент Латвії

Україна після перемоги у війні стане однією з найпотужніших європейських націй і важливою складовою європейської спільноти, вважає президент Латвії Егілс Левітс, який закликав продовжувати підтримувати Україну, вносячи свій внесок у цю перемогу.

"Я цілком переконаний – після війни, після української перемоги – Україна стане однією з найпотужніших європейських націй. Ми маємо підтримати Україну, ми маємо зробити свій внесок у перемогу. Це наш спільний тягар", – зазначив Левітс на 17-й Щорічній зустрічі Ялтинської. Європейської стратегії (YES).

Зустріч організована Фондом Віктора Пінчука.

Також президент Латвії наголосив, що майбутній мир має бути укладений на умовах України і має ґрунтуватися на міжнародному праві.

"Не нам підштовхувати Україну до якихось переговорів, до якогось компромісу. Міцний та тривалий мир може настати лише на підставі міжнародно визнаних цінностей та міжнародного права. Тож я б не підтримував Realpolitik у поганому розумінні, тобто політику капітулянства, політику поразки. Тому що вона не веде до справжнього миру", – наголосив латвійський лідер.