Політика

07:16 11.09.2022

Після перемоги Україна стане однією з найпотужніших націй у Європі – президент Латвії

1 хв читати
Після перемоги Україна стане однією з найпотужніших націй у Європі – президент Латвії

Україна після перемоги у війні стане однією з найпотужніших європейських націй і важливою складовою європейської спільноти, вважає президент Латвії Егілс Левітс, який закликав продовжувати підтримувати Україну, вносячи свій внесок у цю перемогу.

"Я цілком переконаний – після війни, після української перемоги – Україна стане однією з найпотужніших європейських націй. Ми маємо підтримати Україну, ми маємо зробити свій внесок у перемогу. Це наш спільний тягар", – зазначив Левітс на 17-й Щорічній зустрічі Ялтинської. Європейської стратегії (YES).

Зустріч організована Фондом Віктора Пінчука.

Також президент Латвії наголосив, що майбутній мир має бути укладений на умовах України і має ґрунтуватися на міжнародному праві.

"Не нам підштовхувати Україну до якихось переговорів, до якогось компромісу. Міцний та тривалий мир може настати лише на підставі міжнародно визнаних цінностей та міжнародного права. Тож я б не підтримував Realpolitik у поганому розумінні, тобто політику капітулянства, політику поразки. Тому що вона не веде до справжнього миру", – наголосив латвійський лідер.

 

 

 

Теги: #президент #підтримка #латвія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:12 10.09.2022
Німеччина виступає за швидке просування України на шляху до членства в ЄС

Німеччина виступає за швидке просування України на шляху до членства в ЄС

20:48 09.09.2022
Зеленський обговорив із гендиректором компанії "Байкар" деталі будівництва заводу в Україні

Зеленський обговорив із гендиректором компанії "Байкар" деталі будівництва заводу в Україні

19:38 09.09.2022
Державних діячів Латвії, Польщі, Чехії та Словенії відзначили на Алеї сміливості у Києві

Державних діячів Латвії, Польщі, Чехії та Словенії відзначили на Алеї сміливості у Києві

16:37 09.09.2022
Латвія допоможе Україні у відновленні - президент

Латвія допоможе Україні у відновленні - президент

21:44 08.09.2022
Зеленський привітав звільнення Балаклії

Зеленський привітав звільнення Балаклії

20:11 08.09.2022
Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача

Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача

19:52 08.09.2022
Зеленський обговорив із Блінкеном подальшу підтримку України

Зеленський обговорив із Блінкеном подальшу підтримку України

22:38 07.09.2022
Зеленський подякував українським військовим за успіхи на Харківщині та на півдні країни

Зеленський подякував українським військовим за успіхи на Харківщині та на півдні країни

21:42 07.09.2022
Зеленський призначив керівників чотирьох міських військових адміністрацій у Донецькій області

Зеленський призначив керівників чотирьох міських військових адміністрацій у Донецькій області

20:27 06.09.2022
До Сомалі вже найближчими тижнями прибуде 28,6 тис. тонн української пшениці - Зеленський

До Сомалі вже найближчими тижнями прибуде 28,6 тис. тонн української пшениці - Зеленський

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський припускає скорочення у майбутньому фінансової та військової підтримки України

90 зимових днів визначать майбутнє України та Європи

Німеччина виступає за швидке просування України на шляху до членства в ЄС

Президент Латвії виступив за початок переговорів щодо вступу України до ЄС

Рада ЄС призупинила спрощений візовий режим для росіян до країн Шенгену

ОСТАННЄ

ЗС України самі мають визначати спосіб звільнення територій, окупованих до 24 лютого – Салліван

Колишній прем'єр-міністр Швеції вважає, що для тривалого розвитку оборонних можливостей України потрібна коаліція держав

Україна бореться проти імперії, що розпадається, і тому переможе

Війна України та Росії – це війна за ідеї та людей

Спільна перемога Заходу залежить від подальшої його підтримки України у війні з РФ - Моравецький

Зеленський припускає скорочення у майбутньому фінансової та військової підтримки України

90 зимових днів визначать майбутнє України та Європи

Президент Латвії виступив за початок переговорів щодо вступу України до ЄС

Переговори можливі лише після повного виведення військ Росії з території України - Стефанчук

ЄС має намір продовжити санкції стосовно всіх осіб РФ без винятків - глава МЗС Австрії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА