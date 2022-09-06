Політика

09:47 06.09.2022

Шмигаль закликав Бельгію вивчити механізми використання заморожених російських активів для фінансування відновлення України

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Шмигаль закликав Бельгію вивчити механізми використання заморожених російських активів для фінансування відновлення України

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликав уряд Бельгії вивчити механізми використання заморожених російських активів для фінансування відновлення України.

"Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч із прем'єр-міністром Бельгії Александером де Кроо. Сторони обговорили поточну ситуацію в Україні, на Запорізькій АЕС, санкції проти агресора та відновлення нашої держави", - йдеться у повідомленні пресслужби уряду.

Прем'єр України наголосив на необхідності посилення санкцій проти агресора, а також звернувся до уряду Бельгії щодо можливості вивчення механізмів використання заморожених російських активів для фінансування відновлення України.

"Війна, розв'язана кремлем, широко підтримується російським суспільством, яке несе за неї відповідальність. Ми закликаємо всі країни ЄС і G7 припинити видачу віз громадянам Росії. Це було б справедливим рішенням", - заявив Шмигаль.

Глава українського уряду подякував Бельгії за рішучі кроки підтримки України, зокрема надання зброї та боєприпасів, а також наголосив, що необхідно прискорити постачання озброєння.

Прем'єр також закликав Бельгію приєднуватись до відновлення України, зокрема у тих сферах, де вона має переваги та досвід, або взяти під патронат для відновлення певну область чи регіон.

Теги: #бельгія #шмигаль #активи_рф

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