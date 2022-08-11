Уряд напрацював необхідні акти для максимального виконання Угоди про асоціацію з ЄС - Стефанішина

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявляє, що уряд завершив роботу над формуванням пакета нормативно-правових актів, необхідних для виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

"Залишились лише ті нормативні документи ЄС, які або втратили актуальність, або потребують часу для проведення технічних розрахунків. Загалом Україна ще має імплементувати 107 регламентів та директив ЄС у рамках Угоди про асоціацію", – наводить слова Стефанішиної пресслужба віцепрем'єра.

За її словами, більшість законопроєктів для імплементації угоди вже перебувають на розгляді в парламенті, а решта законопроєктів уже напрацьована урядом.

Також, за її словами, окрема увага уряду зосереджена на виконанні семи рекомендацій Єврокомісії, за результатами яких буде сформовано подальші кроки щодо членства в ЄС.

"До кінця року Україна очікує від Єврокомісії оцінку другої частини опитувальника, що стосується всіх сфер наближення законодавства, за якими в подальшому вестимуть перемовини щодо членства в ЄС. Тому виконання актуальних євроінтеграційних зобов'язань у максимальному обсязі сприятиме тому, аби наприкінці року оцінка готовності Україна до початку перемовин та наша відповідність праву ЄС була абсолютно іншою", – сказала Стефанішина.

Серед іншого, за її словами, на сьогодні триває функціональний аналіз роботи міністерств, необхідний для подальшого посилення потенціалу уряду з метою проведення євроінтеграційних реформ.