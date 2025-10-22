Інтерфакс-Україна
Події
12:01 22.10.2025

Уламок БпЛА влучив у будинок депутатки Стефанишиної у Києві

1 хв читати

Уламок безпілотника влучив у нежитлову частину будинку народної депутатки України Ольги Стефанишиної під час російської повітряної атаки у ніч проти середи, ніхто не постраждав.

"Цієї ночі в наш будинок на Русанівці влучив уламок шахеда. На щастя, він влучив в нежитлову частину будинку, ніхто не постраждав. Ми з дітьми були в ванній, було дуже гучно. І вже під ранок ми побачили фото руйнувань", - написала вона на своїй сторінці у Facebook.

Стефанишина подякувала всім, хто запропонував їй допомогу. "Вода і світло в нас поки є, допомога не потрібна, але дякую всім, хто запитав, як ми. Ви знаєте, як це цінно. Життя в Києві як воно є", - підсумувала народна депутатка.

Теги: #стефанишина #бпла_рф

