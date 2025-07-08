Для відкриття переговорних Кластерів про вступ України в ЄС достатньо 26 голосів держав-членів без Угорщини - Стефанішина

Віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністерка юстиції України Ольга Стефанішина заявляє, що для відкриття переговорних Кластерів про вступ України в Європейський Союз достатньо 26 голосів держав-членів ЄС без Угорщини.

"Ми точно зараз розуміємо, що для того, щоб відкривати переговори не потрібно одностайності рішення, рішення 27-ми. Це була практика попередніх років, і на сьогодні жоден із основоположних документів ЄС не передбачає зобов'язання ухвалювати це рішення одноголосно", - сказала Стефанішина в інтерв'ю для "Факти ICTV".

На уточнююче питання вона підтвердила, що для відкриття переговорних Кластерів буде достатньо 26 голосів держав-членів Євросоюзу без Угорщини.

"Блокування Угорщини, стало поштовхом для глибинного вивчення і переосмислення питання розширення, тому що розширення - це геополітичне рішення, це пріоритет Єврокомісії, мандат якій дали 27 держав-членів ЄС. І цей "політичний демпінг" Угорщини, який зменшує амбіції Євросоюзу через блокування, став поштовхом для аналізу і пошуку рішень", - додала віцепрем'єрка.

За її словами, одноголосне рішення 27-ми країн потрібно лише в питаннях закриття переговорів або закриття певних напрямків.

"Тому і через Україну, і в силу інших причин ставиться питання про позбавлення Угорщини права голосування", - підкреслила Стефанішина.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів 14 травня затвердив дорожні карти, необхідні для відкриття першого Кластеру "Основи вступу" в передвступних перемовинах України та Європейського Союзу, а 30 травня затвердив переговорні позиції України в рамках вступу до Європейського союзу за Кластером 2 "Внутрішній ринок" та Кластером 6 "Зовнішні відносини". Також Україна завершила скринінг з Євросоюзом за переговорним Кластером3 "Конкурентоспроможність та інклюзивний розвиток".