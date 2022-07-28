Сі Цзіньпін і Байден обговорили Україну та Тайвань - МЗС КНР

Лідер КНР Сі Цзіньпін провів телефонну розмову з президентом США Джо Байденом, вони обговорили теми України, Тайваню та інші питання обопільного інтересу країн, йдеться у заяві МЗС Китаю, поширеній у четвер.

"Лідери обмінялися поглядами щодо низки питань, зокрема, стосовно української кризи. Сі Цзіньпін знову повторив принципову позицію Китаю щодо цієї проблеми", - наголошується в документі.

Також у заяві йдеться, що Сі Цзіньпін зазначив, що "позиція китайського керівництва та народу країни стосовно тайванського питання - тверда, і що "США повинні поважати "принцип одного Китаю". Він також застеріг Байдена від гри з вогнем на тему Тайваню.

"Ті, хто грають із вогнем, самі в ньому згорять", - йдеться у заяві.

За інформацією китайського МЗС, Байден зі свого боку заявив, що "світ переживає важливий час", і що від співпраці США та Китаю "виграють" люди у всіх країнах.

"США сподіваються зберегти відкриту лінію комунікації з Китаєм, щоб посилити взаємне розуміння та уникнути непорозумінь, і працюватимуть з Китаєм там, де інтереси двох країн збігаються, і водночас належним чином врегулювати розбіжності", - йдеться у заяві.

У ній наголошується, що розмова була "докладною і відвертою".