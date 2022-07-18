Санкції проти РФ потрібно посилювати, поки їхня військова машина не вийде з ладу - звернення Кулеби до Ради ЄС із закордонних справ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав до продовження та посилення антиросійських санкцій країнами Європейського Союзу та запевнив європейських колег у їхній ефективності.

"Росія продовжує говорити про те, що санкції не працюють. Водночас вони використовують будь-яку можливість, щоб спробувати їх зняти. Чому? Тому що дійсно санкції працюють і послаблюють здатність Росії продовжувати війну. Нам потрібно підтримувати і посилювати тиск, поки військова машина Путіна не вийде з ладу. За більш високого тиску йому доведеться відступити", - сказав Кулеба у своєму зверненні до Ради ЄС із закордонних справ у понеділок.

Він назвав енергетику ключовим питанням і закликав прискорити рішення щодо встановлення граничної ціни на російську нафту.

"Щоб стримати Росію, ми маємо запроваджувати подальші обмежувальні заходи: зокрема енергетичне ембарго, включно із забороною імпорту нафти, газу та вугілля. Я вітаю готовність до впровадження нових санкцій в ЄС. Я вдячний за те, що ви включили мої пропозиції, викладені у листі високому представнику і закрили лазівки для обходу санкцій… Нашою наступною метою має стати морська логістика Росії", - сказав глава українського зовнішньополітичного відомства.

Він також закликав до повної заборони російських телеканалів у європейських кабельних та супутникових мережах, наголосивши, що йдеться не про свободу слова, "а про те, щоб позбавити Росію інструментів для поширення дезінформації та державної пропаганди".

"У найближчому майбутньому не буде жодного повернення в business as usual з Росією. Росія є найбільшим джерелом загроз для Європи і має бути повністю ізольована. Найкращий спосіб протистояти їй та придушити її зловмисний вплив у Європі – це підтримати Україну та забезпечити українську перемогу. За достатньої і своєчасної допомоги Україна переможе, тоді як ЄС має триматися курсу та залишатися непохитним перед залякуваннями Росії", - резюмував Кулеба.