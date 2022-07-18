Продовольство та добрива не підпадають під санкції ЄС

Робота служб ЄС із санкцій щодо Росії буде продовжена, зокрема, у понеділок Комітет постійних представників (Coreper) країн ЄС обговорює відповідну пропозицію від 15 липня, заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

"Спільна пропозиція Європейської комісії та високого представника (ЄС із закордонних справ - ІФ) висуває додаткові заходи, щоб уникнути прогалин і не допускати обходу вже вжитих заходів", - заявив Боррель на пресконференції в Брюсселі після засідання Ради ЄС на рівні глав МЗС, котрі обговорювали чергові санкції.

При цьому він пояснив, що технічна робота щодо введення додаткових обмежувальних заходів дотримується встановленої процедури: санкції проходять етап узгодження на рівні Coreper. "Coreper у цей самий час засідає, щоб продовжити і закінчити роботу щодо передбачених нових обмежувальних заходів і щодо застосування вже чинних заходів", - пояснив глава європейської дипломатії.

Відповідно до процедури, далі буде юридичне рішення Ради ЄС, і після його публікації в "Офіційному журналі" Євросоюзу додатковий пакет заходів набуде чинності. Міністри закордонних справ на своїй зустрічі у Брюсселі у понеділок провели "політичне" обговорення запропонованих 15 липня ЄК та Боррелем обмежувальних заходів.

Відповідаючи на питання про зміст санкцій, що обговорювалися в понеділок, Боррель заявив, що "нічого не змінюється в чинних обмежувальних заходах, зокрема, щодо продовольчої продукції і добрив".

"Від самого початку продовольча продукція та добрива були повністю поза нашими заходами. Жодні обмежувальні заходи не впроваджувалися щодо торгівлі продовольством. Для нас є цілком можливим, щоб Росія продавала, а люди купували продовольчу продукцію та добрива. Немає обмежень на відповідні оплати через банки", – зазначив Боррель.