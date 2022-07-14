Політика

13:25 14.07.2022

ЄС засуджує законодавство РФ, яке спрощує надання російського громадянства українцям, і не визнає таких паспортів - Боррель

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ЄС засуджує законодавство РФ, яке спрощує надання російського громадянства українцям, і не визнає таких паспортів - Боррель

Європейський Союз рішуче засуджує укази президента Росії від 25 травня та 30 травня, що спрощують процес надання російського громадянства та видачі російських паспортів громадянам України в Херсонській та Запорізькій областях, які тимчасово перебувають під військовим контролем російських окупаційних військ, а також українським дітям, що залишилися без батьківського піклування, і недієздатним особам з Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, заявив високий представник ЄС з питань закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.

"Європейський Союз не визнає цих паспортів, виданих у рамках агресивної війни Росії проти України. Європейський Союз рішуче засуджує будь-які спроби Росії замінити демократично обрану та легітимну українську адміністрацію", - йдеться в заяві Борреля на сайті Європейської ради.

ЄС також засуджує спроби запровадження російського рубля як валюти, паралельної українській гривні, а також спроби нав'язати російські навчальні програми та навчальні матеріали й змінити мову навчання в школах тих районів Херсонської та Запорізької областей, які нині перебувають під незаконним контролем російських окупаційних військ.

"Будь-які спроби змінити статус частин української території є явним порушенням міжнародного права, Статуту ООН та Конституції України, вони ще більше підривають суверенітет і територіальну цілісність України й не будуть визнані Європейським Союзом. Росія, її політичне керівництво та всі, хто причетний до порушень міжнародного права та міжнародного гуманітарного права, будуть притягнуті до відповідальності за ці незаконні дії", - наголошується в заяві.

Теги: #єс #громадянство #боррель

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