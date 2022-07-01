Зеленський: Якщо не розблокувати Чорне море негайно, то результатом продовольчої кризи буде таке міграційне цунамі, яке досягне й Австрії

Якщо не розблокувати Чорне море негайно, то результатом продовольчої кризи буде таке міграційне цунамі, яке досягне і Австрії, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Просто погляньте на те, що відбувається. Погляньте, як легко одна держава створила для багатьох інших масштабну загрозу, небезпечну хвилю. Наприклад, загрозу масштабного голоду. Росія заблокувала Чорне море – це не секрет, і в неї в заручниках тепер мільйони людей, звичайних людей в Африці, Азії, Європі. Ми всі в заручниках. Ви у неї в заручниках. Бо якщо не зняти цю загрозу голоду, якщо не розблокувати Чорне море негайно, то результатом продовольчої кризи буде таке міграційне цунамі, яке досягне й вас, хоч Австрія розташована все-таки далеко від моря", - сказав він у відеозверненні до учасників фестивалю 4GameСhangers у Відні.

Також Зеленський наголосив, що Європа не повинна залежати від російських енергоресурсів і у 2022 році потрібно встигнути зробити так, щоб наступна зима не стала катастрофічною.

За його словами, у 2022 році має припинитися фінансування Росією розколів та дезінформації, антиєвропейських політичних рухів і проблем для всього континенту. "Інакше всі у світі, хто ненавидить демократію, зрозуміють, що демократичний світ не здатний захищатися", - сказав Зеленський.