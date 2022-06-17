Санкції проти Росії збережуться до "справедливої угоди" з Україною - Шольц

Санкції, впроваджені проти Росії за вторгнення в Україну, діятимуть доти, доки Москва не досягне "справедливої угоди" з Україною, заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

"Санкції, які були впроваджені, залишаться чинними доти, доки не буде досягнуто справедливої угоди з Україною", - сказав він в інтерв'ю телеканалу ZDF.

При цьому канцлер наголосив, що лише сама Україна може визначити, які умови угоди будуть справедливими, "це не може і не диктуватиме ніхто в Європі".

Шольц зазначив, що він у бесідах із президентом РФ Володимиром Путіним неодноразово говорив про неприпустимість "продиктованого миру".

Він також заявив, що "Німеччина не змириться з анексією Криму", оскільки "це було б порушенням міжнародного права".

Канцлер відкинув обвинувачення в тому, що він спочатку вагався в питанні поставок Україні важкого озброєння, за що критикувався з боку українських представників і низки політиків усередині країни.

"Немає сенсу щось робити лише тому, що хтось кричить, або не робити щось, тому що хтось кричить", - сказав Шольц, додавши, що захист країни та підтримання миру є його обов'язком як канцлера.