Список учасників Петербурзького економічного форуму свідчить про втрату підтримки РФ світовим бізнесом

Спроби РФ продемонструвати, що вона досі користується підтримкою з боку міжнародної ділової спільноти через Петербурзький міжнародний економічний форум, зазнали поразки, про що красномовно свідчать списки як учасників, так і спонсорів заходу, йдеться у коментарі Міністерства закордонних справ України оприлюдненому у середу.

"Не викликає подиву повідомлення російської сторони про те, що цього року в рамках форуму не відбудеться традиційна зустріч Володимира Путіна з міжнародними інвесторами та представниками міжнародних ЗМІ. Адже іноземні компанії масово залишають російський ринок, не маючи віри в його перспективи. Симптоматично, що модераторами пленарних засідань форуму стануть кремлівські пропагандисти", - наголошують в українському зовнішньополітичному відомстві.

Таким чином, констатують у МЗС, Петербурзький міжнародний економічний форум став "черговим російським симулякром, інструментом російської пропаганди, що не має відношення до сучасної економіки та торгівлі".

Водночас у відомстві висловили розчарування діями представників іноземного бізнесу, які продовжують ділові контакти з РФ. "Розглядаємо співпрацю з державою-агресором та сплату податків в російський державний бюджет як підтримку війни Росії проти України та заробляння на крові українців", - наголосили в МЗС України.

У відомстві закликали іноземний бізнес остаточно розірвати зв'язки з РФ і переносити свою діяльність в Україну, зазначивши, що російська економіка приречена на колапс, зокрема через високий рівень корупції та неефективний державний апарат.