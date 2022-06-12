У Франції відбудеться перший тур парламентських виборів

Через півтора місяці після президентських виборів французи в неділю знову вирушать на виборчі дільниці, щоб проголосувати за кандидатів у депутати Національних зборів, нижньої палати парламенту Франції.

Їм належить обрати 577 парламентарів від різних політичних течій. Другий тур виборів відбудеться 19 червня.

У 2017 році президентська партія "Вперед, Республіка!" (La Republique en Marche!), перейменована у травні цього року на "Відродження" (Renaissance), здобула переконливу перемогу на таких виборах, досягнувши абсолютної більшості в 308 мандатів у Національних зборах.

Емманюель Макрон, який успішно пройшов президентські виборчі перегони, за результатами соціологічних опитувань і думками експертів, вже не може розраховувати на легку і безумовну перемогу своїх політичних прихильників.

Як показало минулої п'ятниці останнє опитування дослідницького та консалтингового центру Elabe на замовлення журналу L'Express та телеканалу BFMTV, "коаліція макроністів", або "виборча конфедерація "Разом!", що об'єднує "Відродження" та партії Демократичний рух (Modem), "Горизонти" (Horizons), "Діяти" (Agir), повинна взяти гору над своїми суперниками, відстоявши 280-320 місць у парламенті.

Тим не менш, "макроністи" можуть втратити абсолютну більшість, яка має бути забезпечена за 289 депутатських мандатів із 577. Головний конкурент "Відродження" та його союзників - Новий народний соціально-екологічний союз (Nupes), який об'єднав за ініціативою лівого лідера Жан-Люка Меланшона "Нескорену Францію" (La France insoumise), "Європу Екологію Зелених" (Europe Ecologie Les Verts), Французьку комуністичну партію та Соціалістичну партію може завоювати на цих виборах 165-190 мандатів.

Після президентських виборів Меланшон, який посів впевнене третє місце за фіналісткою кампанії, кандидатом від націоналістичного "Національного об'єднання" Марін Ле Пен, оголосив парламентські вибори "третім туром президентських" і заявив про свої плани нав'язати президентові співіснування з парламентською більшістю союзу лівих сил та обійняти посаду прем'єр -міністра країни.

За даними того ж таки опитування, "Національне об'єднання" покращить результат попередніх парламентських виборів, досягнувши порівняно з 2017 роком понад 40 мандатів.

Водночас опитування дослідницької компанії Ipsos спільно з консалтинговою фірмою Sopra Steria на замовлення Radio France та France Televisions показало легку перевагу Nupes (28% гіпотетичних голосів) над коаліцією прихильників Макрона (27%). Це опитування також віддало третє місце "Національному об'єднанню" за 19,5% намірів голосувати за націоналістів.

Правоцентристські "Республіканці" (Les Republicains) та їхні союзники, за різними оцінками, цього разу зможуть скласти конкуренцію лише "Національному об'єднанню", розраховуючи перевищити результат у 40 мандатів.

Дослідницькі інститути та центри пророкують парламентським виборам невисоку явку. У середньому ці установи очікують на виборчих дільницях від 45% до 49% виборців.

У нинішніх парламентських виборах у різних регіонах країни беруть участь 15 із 28 міністрів оголошеного 20 травня нового складу уряду, включно з прем'єр-міністром Елізабет Борн. Єлисейський палац попередив: ті з нових міністрів, хто є кандидатом на парламентських виборах і програє, мають подати у відставку.

Французи, які проживають за кордоном, на достроковому голосуванні першого туру виборів 5 червня переважно віддали перевагу кандидатам-прихильникам Макрона. Проте французькі ЗМІ відзначили і успіх Nupes, кандидати якого у двох із одинадцяти виборчих округів французів за кордоном здобули перемогу та посіли друге місце ще у восьми округах.

У суботу відбулося голосування на значній частині заморських територій Франції.

Французів метрополії, які голосують у неділю, попередили не прорахуватись із часом відвідування виборчих дільниць, які на більшій частині території країни 12 та 19 червня закриватимуться о 18:00 за місцевим часом (19:00 за Києвом). Виняток робиться для низки дільниць у великих містах, включно з Парижем, де можна буде проголосувати до 20:00.