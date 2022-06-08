Кулеба: Росія, як і раніше, націлена на війну, а не на дипломатію

Реакція РФ на вимогу президента України Володимира Зеленського відступити на "лінію 24 лютого" доводить те, що Москва, як і раніше, націлена на війну, а не на дипломатію, вважає міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Росія каже, що вимога президента Володимира Зеленського відступити за лінію 24 лютого є "несерйозною". Це доводить, що Росія, як і раніше, націлена на війну, а не на дипломатію, і посилає чіткий сигнал усьому світові: шлях Росії до столу переговорів лежить через поразки на полі бою", - написав Кулеба у твіттері у середу.

Раніше глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що озвучена Володимиром Зеленським вимога відвести російські війська за лінію станом на 24 лютого для початку переговорів є "несерйозним підходом".