Політика

19:02 08.06.2022

Кулеба: Росія, як і раніше, націлена на війну, а не на дипломатію

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Кулеба: Росія, як і раніше, націлена на війну, а не на дипломатію

Реакція РФ на вимогу президента України Володимира Зеленського відступити на "лінію 24 лютого" доводить те, що Москва, як і раніше, націлена на війну, а не на дипломатію, вважає міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Росія каже, що вимога президента Володимира Зеленського відступити за лінію 24 лютого є "несерйозною". Це доводить, що Росія, як і раніше, націлена на війну, а не на дипломатію, і посилає чіткий сигнал усьому світові: шлях Росії до столу переговорів лежить через поразки на полі бою", - написав Кулеба у твіттері у середу.

Раніше глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що озвучена Володимиром Зеленським вимога відвести російські війська за лінію станом на 24 лютого для початку переговорів є "несерйозним підходом".

 

Теги: #рф #війна #мзс
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