Стефанчук розраховує, що Україна набуде статусу кандидата в ЄС 24 червня

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук сподівається, що за головування Франції в Раді Європейського Союзу Україна 24 червня отримає статус країни - кандидата на вступ до ЄС.

"Україна пише текст історії кров`ю своїх найкращих синів і дочок та чекає на прописку Європи слова "кандидат" чорнилами. Про це говорив із президентом Сенату Франції Gérard Larcher. Сподіваюся, що 24 червня за головуванням Франції буде прийняте це велике історичне рішення. Простягаю руку дружби з проханням простягнути руку допомоги", - написав Стефанчук у середу в фейсбуці.

За словами речника українського парламенту, Жерар Ларше запевнив, що Україна може розраховувати на підтримку Франції у своїх євроінтеграційних прагненнях.

Він також повідомив, що президент Сенату Франції прийняв запрошення відвідати Україну та пообіцяв зробити це якнайшвидше.

"Коли я поїду до Києва, то це для того, щоб бути корисним Україні", - процитував Стефанчук Ларше.

Як повідомлялося, Стефанчук перебував із візитом у Франції.