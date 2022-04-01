МЗС України про блокування Росією мандата місії ОБСЄ: Деструктивна позиція РФ не допоможе відповідальності за скоєне

Міністерство закордонних справ України засудило заборону Росією діяльності Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні та заявило про зацікавленість продовження місії.

"Через позицію Російської Федерації відсьогодні припиняється мандат Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, серед ключових завдань якого були зменшення напруження і розвиток миру, стабільності та безпеки. Блокування мандата місії підтверджує свідомий вибір Москви на користь подальшого ведення агресивної війни проти України", - йдеться в заяві відомства, оприлюдненій у четвер увечері.

У МЗС наголосили, що Росія не зацікавлена в роботі СММ ОБСЄ, яка мала фіксувати численні порушення російськими загарбниками норм міжнародного гуманітарного права, фактів скоєння воєнних злочинів і злочинів проти людяності. "Втім, деструктивна позиція РФ не дозволить уникнути відповідальності ні військовому та політичному керівництву, ні безпосереднім виконавцям злочинних наказів", - додали у відомстві.

"Україна завжди підтримувала мандат СММ ОБСЄ і наголошує на своїй зацікавленості у продовженні моніторингової діяльності місії в межах усієї міжнародно визнаної території нашої держави. У цьому контексті виражаємо рішучу підтримку зусиллям Польського головування і генерального секретаря ОБСЄ для забезпечення ефективної присутності ОБСЄ в Україні", - заявили в МЗС України.