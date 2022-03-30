Політика

20:11 30.03.2022

МЗС України спростувало заяву Лаврова щодо Криму та Донбасу

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МЗС України спростувало заяву Лаврова щодо Криму та Донбасу

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров продемонстрував нерозуміння поточного переговорного процесу, заявивши, що "питання Криму та Донбасу вирішені", зазначив спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Лавров демонструє нерозуміння переговорного процесу. Питання Криму та Донбасу будуть остаточно вирішені після того, як Україна відновить над ними свій суверенітет. У ході переговорів у Стамбулі українська делегація представила свої пропозиції щодо досягнення цієї мети", - написав Ніколенко у твіттері в середу.

Раніше Лавров заявив, що вважає прогресом у переговорному процесі "розуміння українськими колегами того, що питання Криму та Донбасу остаточно вирішені".

 

 

 

Теги: #україна #росія #переговори
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