Політика

19:25 30.03.2022

Зеленський обговорив із Байденом питання оборонної підтримки та допомоги Україні, посилення санкцій проти РФ

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Зеленський обговорив із Байденом питання оборонної підтримки та допомоги Україні, посилення санкцій проти РФ

Президент України Володимир Зеленський обговорив із президентом США Джозефом Байденом питання макрофінансової, гуманітарної допомоги, оборонної підтримки України з боку США, а також посилення санкцій щодо РФ.

"Щойно завершив годинну розмову з президентом США. Поділився оцінкою ситуації на полі бою і за столом переговорів. Говорили про конкретну оборонну підтримку, новий пакет посилених санкцій, макрофінансову та гуманітарну допомогу", - написав Зеленський у твіттері у вівторок увечері.

Як повідомляється на сайті глави Українського президента, Зеленський поділився з Байденом прогнозом розвитку подій, розповів про злочини окупантів проти мирного населення та героїзм українців у захисті незалежності та територіальної цілісності своєї країни.

Президенти обговорили конкретну підтримку, яка ще більше посилить оборонні спроможності України на воді, на суходолі та в повітрі." Нам потрібен мир, а він настане лише тоді, коли в нас буде сильна позиція на полі бою. Наш дух міцний, рішучості достатньо, але нам потрібна ваша невідкладна підтримка", – заявив він.

Зеленський подякував США за черговий пакет гуманітарної допомоги у розмірі $1 млрд та додаткові $500 млн прямої бюджетної підтримки.

 

 

 

Теги: #підтримка #президенти #україна_сша
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