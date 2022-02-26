Відключення Росії від SWIFT – це конкретна ціна за вторгнення в Україну, заявив Зеленський

Відключення Росії від міжнародної міжбанківської мережі SWIFT є конкретною ціною за вторгнення в Україну, заявив президент Володимир Зеленський.

"Наші дипломати боролися цілодобово і натхненно, щоб усі країни Європи погодили сильне та справедливе рішення відключити Росію від міжнародної міжбанківської мережі. Є і ця перемога. Це мільярди та мільярди збитків для Росії – конкретна ціна за це підле вторгнення в нашу державу", – заявив Зеленський у суботу у вечірньому відеозверненні щодо ситуації в країні.