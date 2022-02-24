Заходи Вашингтона з експортного контролю щодо РФ торкнуться напівпровідників, комп'ютерів, лазерів та сенсорів і вплинуть на багато галузей - Мінторг США

Заходи Вашингтона з експортного контролю щодо РФ торкнуться напівпровідників, комп'ютерів, лазерів та сенсорів, що вплине на сферу оборони, аерокосмічну галузь та кораблебудування, йдеться у заяві Мінторгу США, оприлюдненій у четвер.

"Спеціальні спрямовані на Росію заходи Бюро промисловості та безпеки США (BIS) встановлюють політику відмови від постачання важливої продукції, на яку покладається Москва для своєї оборонної сфери, аерокосмічної галузі та для кораблебудування", - йдеться у заяві Мінторгу.

Зазначається, що обмеження стосуватимуться "напівпровідників, комп'ютерів, телекомунікації, обладнання інформаційної безпеки, лазерів та сенсорів".

Раніше у четвер президент Байден повідомив про впровадження нових суворих санкцій проти РФ, зокрема обмеження на експорт та блокування половини високотехнологічного імпорту.