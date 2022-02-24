Політика

20:40 24.02.2022

Прем'єр Бельгії: для Росії потрібні санкції, які будуть кусати, а не гавкати

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Прем'єр Бельгії: для Росії потрібні санкції, які будуть кусати, а не гавкати

Прем'єр-міністр Бельгії Александр де Кроо впевнений, що лідери Європейського Союзу повинні ухвалити такі санкції, які "будуть кусати, а не гавкати" на Росію за вторгнення в Україну.

Про це він сказав у четвер у Брюсселі перед початком засідання позачергового саміту ЄС, скликаного через агресію Росії щодо України.

"Сьогодні нам потрібні не заяви, а рішення. Швидкі рішення. А це означає, що нам потрібні санкції, які будуть кусати, а не гавкати. І вони повинні кусати дуже серйозно. Це означає, що нам потрібні санкції, які будуть мати великий ефект на російську сторону", - заявив де Кроо.

Прем'єр-міністр пояснив, що для Бельгії це означає, що пакет санкцій повинен бути введений в дію якомога швидше. "З нашого боку ми хотіли б додати додаткові фінансові санкції, щоб зробити важким для російських фінансових інституцій, для російських корпорацій доступ до європейських фінансових ринків", – деталізував Де Кроо.

Теги: #рф #санкції #бельгія
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